Киев: формат военной операции на востоке Украины надо изменить

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов считает, что пришло время завершить антитеррористическую операцию в Донбассе и перейти к новому формату защиты страны от гибридной войны с Россией.

В интервью агентству "Интерфакс-Украина" Турчинов заявил, что в зоне противостояния следует создать постоянно действующий оперативный штаб с широкими полномочиями для комплексного управления армией, всеми силовыми структурами и военно-гражданскими администрациями. Турчинов также призвал Верховную Раду предоставить президенту право применять Вооруженные силы Украины и другие военные формирования против гибридной агрессии со стороны России и принять законопроект "О восстановлении государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей". По мнению Турчинова, эти шаги укрепят фундамент Минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе, реализация которых "невозможна без решения вопросов безопасности и без освобождения оккупированной украинской территории".

За минувшие сутки в зоне военной операции в Донбассе, как заявляют в Киеве, пророссийские сепаратисты 57 раз открывали огонь по позициям украинских военных. В результате обстрелов один военнослужащий погиб, еще пятеро получили ранения. За последние три дня украинская армия потеряла семерых военных, в том числе, в ходе боев в районе села Желобок в Луганской области.

По данным ООН, с начала конфликта на востоке Украины более 10 тысяч человек были убиты, включаяпочти три тысячи гражданских лиц, 24 тысячи получили ранения.

Россия отрицает участие своих регулярных войск в конфликте на востоке Украины.