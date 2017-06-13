Осужденный по делу об убийстве Политковской умер в колонии

В колонии Вологодской области умер Лом-Али Гайтукаев, осужденный на пожизненное лишение свободы по делу об убийстве журналиста Анны Политковской, сообщает "Кавказский узел" со ссылкой на родственников заключенного. По данным издания, смерть наступила 10 июня; ее причины пока неизвестны. В Федеральной службе исполнения наказаний подтвердили факт смерти осужденного.

Племянник Гайтукаева рассказал журналистам, что в колонии его дядя подвергался избиениям. Защита требовала возбудить уголовное дело, но получила отказ.

Адвокат осужденного Елена Харионовская сообщила, что в 2015 году ему поставили диагноз "цирроз печени" и признали инвалидом. Она уточнила, что защита подготовила ходатайство об освобождении, так как у Гайтукаева выявлены заболевания, препятствующие отбыванию наказания.

Анна Политковская была убита в лифте своего дома в октябре 2006 года. Лом-Али Гайтукаев и бывший милиционер Сергей Хаджикурбанов были признаны организаторами преступления. По этому делу также осуждены Рустам, Ибрагим и Джабраил Махмудовы и бывший сотрудник московской милиции Дмитрий Павлюченков.