Превозмогая обожанье

В те часы, когда в Симоновском суде Москвы судили Навального, а в ОВД Москвы и Петербурга ждали своей участи сотни задержанных на акциях в День России, в Америке показали первую серию фильма Оливера Стоуна "Интервью с Путиным". Еще три серии покажут в ближайшие дни.

Наиболее громкие сюжеты - о том, что Путин является дедом, или о том, что он сделает с геем в душе на подводной лодке - успели обсудить еще в предыдущие дни. Но все равно нашлось о чем поговорить и сейчас.

Вот, например, признания Путина в том, что, после того как Ельцин назначил его премьером, он боялся отставки: снимут с должности, и что делать? Как обеспечить безопасность семьи? (интересно, преследовал ли этот страх Путина в период президентства Медведева, который теоретически тоже мог уволить его в любую минуту).

Путин также сказал, что "сделал все, чтобы государственное имущество не уходило за бесценок, чтобы прекратилось действие схем, при которых была создана олигархия и при которой люди в одночасье становились миллиардерами", причем "это не понравилось тем, кто зарабатывает миллионы и миллиарды не благодаря своим талантам бизнесмена, а благодаря умению наладить отношения с властью". Он отметил, что "поступил на юридический факультет, потому что хотел работать в КГБ", сказал, что Россия "никогда не вмешивается во внутренние процессы других государств", а также, что у его дочерей есть "семейная жизнь" и они "встречаются", а иногда даже спорят. Наконец, он сказал, что сожалеет о распаде СССР, потому что 25 миллионов русских оказались за границей. Отдельный интерес вызвал ответ Путина на вопрос о фильме Стэнли Кубрика "Доктор Стрейнджлав".

​Путин также отметил, что Кубрик "угадал некоторые вещи с технической точки зрения" (тут, конечно, уместно было бы спросить, какие).

Обозреватель CNN считает, что фильм приоткрыл "философскую сторону Путина":

И, похоже, он прав. Как пишет The Guardian, Путин начал свои беседы со Стоуном с вопроса: "Вас когда-нибудь били?"

Вообще, в Америке и в целом на Западе Стоуна обсуждают в связи с выходом фильма едва ли не больше, чем Путина.

Вместо того, чтобы позволить Путину говорить за себя, отмечают критики, Стоун накладывает на интервью слой собственного, в целом одобрительного глянца. В то же время, подчеркивают они, Стоун повторяет множество избитых западных стереотипов о России. Слишком много знакомых «что» и слишком мало пытливых «почему», несмотря на такой привилегированный доступ к президенту, - пишет The Guardian. Главный вопрос к режиссеру, известному левыми взглядами - что он нашел в российском президенте, которого можно называть как угодно, но вряд ли левым? Сам Стоун утверждает, что задавал Путину острые вопросы, и говорит, что главной целью этого "фильма, снятого посреди Второй Холодной войны", было стремление к миру. Кроме того, Стоун хвалит Путина за то, что ему, по его мнению, удалось улучшить жизнь простых людей в России после развала СССР. В интервью The Nation режиссер очень критично отзывается о Борисе Ельцине и его поддержке со стороны США и вообще о 90-х годах в России. Кроме того, ему не нравится демонизация иностранных лидеров в американской прессе - отношение которой, например, к Уго Чавесу (тоже герою своего фильма) напоминает ему "пятиминутки ненависти" у Оруэлла. Стивен Колберт прямо спросил у Стоуна, поддерживает ли тот "диктатора Путина", на что режиссер ответил лишь, что считает того "российским националистом" и не видит в этом ничего плохого. "Интерфакс" обобщил этот монолог в неполиткорректном твите:

При этом Стоун утверждает, что жителям России при Путине живется так хорошо, как никогда в русской истории:

У них есть свобода вероисповедания, свобода путешествий, они делают что хотят. В Америке же их представляют как несчастных жертв, узников ГУЛАГа, которых пожирает монстр. Это просто безумие.

Впрочем, не будем циничными, режиссер "Интервью с Путиным" (напомним, не слишком жалующий "буржуазный Запад") наверняка говорил совершенно искренне.

Российский журналист Дмитрий Колезев тоже поучаствовал в дискуссии - он сравнил Стоуна с Гербертом Уэллсом (тот назвал как-то Ленина "кремлевским мечтателем", а потом восхищался сталинской индустриализацией).

Телеканал Showtime раскрутил рекламную кампанию фильма:

А сам Стоун предложил выбрать для него постер (на втором постере рекламный слоган - "Знай своего врага").

И под конец - фото дня: