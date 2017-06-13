Кто кроме Навального?

Алексей Навальный - единоличный лидер оппозиции. Люди скорее выходят против власти, коррупции, или они выходят за Алексея Навального? О судьбе российского протеста в увязке с личностью Навального - политолог Александр Морозов, политики Даниил Константинов и Галина Михалева, и участники протестов на Тверской 12 июня Илья Брыдков и Вера Олейникова. Ведущая Елена Рыковцева
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