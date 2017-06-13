Чем Стоун расколол Путина?

В День России на телеканале Showtime была показана первая из четырех частей фильма американского режиссера Оливера Стоуна "Интервью с Путиным". Она во многом была посвящена международной политике. Путин, в частности, напомнил один из своих постоянных тезисов, обвинив Запад в нарушении обещания не расширять НАТО на Восток, данное Горбачеву.

В Кремле, по словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, фильм Стоуна пока не видели. "Оливер Стоун – талантливый режиссер, но ему будет трудно донести позицию Москвы. Мы знаем, что в США и частично в Европе доминируют русофобские настроения", – подчеркнул Песков.

По словам самого Стоуна, снимать фильм было непросто, поскольку график съемок из-за загруженности главного героя постоянно менялся, и поэтому выстроить четкий сценарий было невозможно. Съемочная группа жила в постоянной готовности вылететь по первому зову из Кремля.

О фильме "Интервью с Путиным", его главном герое, творчестве и политических взглядах режиссера Оливера Стоуна – журналист Владимир Сухой, писатель Александр Генис, режиссер Валерий Балаян.

Ведущий – Владимир Кара-Мурза – старший.