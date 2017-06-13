Чем Стоун расколол Путина?

Валерий Балаян, Александр Генис, Владимир Сухой – о новой "путиниане"
В День России на телеканале Showtime была показана первая из четырех частей фильма американского режиссера Оливера Стоуна "Интервью с Путиным". Она во многом была посвящена международной политике. Путин, в частности, напомнил один из своих постоянных тезисов, обвинив Запад в нарушении обещания не расширять НАТО на Восток, данное Горбачеву.
В Кремле, по словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, фильм Стоуна пока не видели. "Оливер Стоун – талантливый режиссер, но ему будет трудно донести позицию Москвы. Мы знаем, что в США и частично в Европе доминируют русофобские настроения", – подчеркнул Песков.
По словам самого Стоуна, снимать фильм было непросто, поскольку график съемок из-за загруженности главного героя постоянно менялся, и поэтому выстроить четкий сценарий было невозможно. Съемочная группа жила в постоянной готовности вылететь по первому зову из Кремля.
О фильме "Интервью с Путиным", его главном герое, творчестве и политических взглядах режиссера Оливера Стоуна – журналист Владимир Сухой, писатель Александр Генис, режиссер Валерий Балаян.
Ведущий – Владимир Кара-Мурза – старший.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.