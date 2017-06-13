Джефф Сешнс начинает давать показания в сенатском комитете США

Генеральный прокурор США Джефф Сешнс начинает давать показания на слушаниях в комитете по разведке Сената США. Слушания проходят в рамках специального сенатского расследования "вмешательства России" в американскую президентскую кампанию в 2016 году. Исследуются и сведения о связях официальных представителей Дональда Трампа с российскими высокопоставленными представителями.

Напряжение вокруг показаний генерального прокурора особенно возрослр после выступления уволенного Трампом директора ФБР. На прошлой неделе бывший глава ФБР Джеймс Коми отвечал на вопросы членов комитета о том, что ему известно о вмешательстве России. Коми подробно рассказал о своих личных беседах с Трампом, которые вызвали у тогдашнего директора ФБР подозрения о давлении на следствие по "российскому делу".

Прямая трансляция слушаний ожидается через несколько минут здесь:

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Сешнс, возглавляющий ныне Министерство юстиции США, – один из самых высокопоставленных чиновников в администрации США, чьи предполагаемые связи с Россией во время президентской кампании подвергаются детальному рассмотрению специально созданной комиссии в Сенате США. Одновременно, ФБР ведёт уголовное расследование подозрений о связях американских чиновников с российскими официальными лицами.