Суд приговорил казака-оппозиционера Мелихова к "ограничению свободы"

Подольский городской суд приговорил к году ограничения свободы казака Владимира Мелихова, обвиняемого в незаконном хранении оружия. Об этом "Медиазоне" сообщила его помощница. Прокуратура запрашивала для него два года колонии. Сам Мелихов на протяжении всего судебного процесса настаивал на своей невиновности.

Казака обвиняли в том, что при обысках в его доме в 2015 году были обнаружены патроны и несколько пистолетов. Мелихов настаивал на том, что патроны ему подбросили, а пистолеты — музейные экспонаты и непригодны для стрельбы. Однако, как пишет в Фейсбуке сам Мелихов, приговор, оказался для него неожиданным:



"Всё получилось наоборот. Патроны из обвинения исключили, т.к. нет доказательств тому, что они принадлежат мне. А вот кожух-затвор пистолета Браунинг и револьвер Раста и Гассера 1898 года вменили мне как незаконное хранение пригодного к стрельбе огнестрельного оружия и его основных частей. То есть, судья полностью в приговоре переиначила суть заявленного экспертами от обвинения".

кожух-затвор пистолета Браунинг и револьвер Раста и Гассера 1898 года вменили мне как незаконное хранение пригодного к стрельбе огнестрельного оружия

Наибольшую известность Мелихов получил как он получил как создатель мемориального комплекса "Донские казаки в борьбе с большевиками". Этот мемориал в Ростовской области неоднократно упоминался как "памятник атаману Краснову". Сам Мелихов настаивает, что скульптура - собирательный образ казака.

В ходе кампании перед выборами в Госдуму в 2016 году Мелихов сотрудничал с ПАРНАС, на суд к нему приезжали председатель партии Михаил Касьянов и член партии Андрей Зубов.