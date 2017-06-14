В Лондоне горит 27-этажный жилой дом. Сообщается о 30 пострадавших

На западе Лондона горит многоэтажный жилой дом. По информации лондонской пожарной охраны, огнем объято практически все здание – со второго по 27-й этаж. По меньшей мере 30 человек пострадали. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на службу скорой помощи.

До сих пор неизвестно, сколько именно людей было в здании и скольких из них удалось спасти. Некоторые СМИ и очевидцы сообщают, что в доме еще находятся жители, которые просят о помощи.

К зданию Grenfell Tower были отправлены около 40 пожарных машин и 200 пожарных. Есть риск, что здание может обрушиться, сообщает Би-би-си. Район, где произошел пожар, объявлен зоной чрезвычайной ситуации.

Причины пожара пока не известны.