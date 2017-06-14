Правозащитники: Россия эксплуатирует строителей на стадионах к ЧМ-2018

Строители на российских стадионах к Чемпионату мира по футболу и Кубку конфедераций подвергаются эксплуатации. Об этом заявили в международной правозащитной организации Human Rights Watch.

В докладе правозащитников говорится, что рабочим на шести стадионах задерживали или вовсе не платили зарплату, а также заставляли работать при температуре в минус 25 градусов без дополнительных мер защиты. Многие строители работали без трудового договора. Организации также известно о 17 погибших на стройке, а также о гражданах Северной Кореи, работавших над возведением стадиона в Санкт-Петербурге. Их, по данным правозащитников, вынуждали переводить заработанные деньги правительству КНДР.

Human Rights Watch заявила о том, что российские власти неоднократно препятствовали мониторингу строительства. Организация призвала Международную федерацию футбола и российские власти опубликовать данные об условиях труда на стадионах. Москва обвинения в нарушении прав рабочих отрицает. Чемпионат мира в России пройдет в 2018 году, а уже 17 июня страна примет Кубок конфедераций.