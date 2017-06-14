Белоруссия откажется от российского рубля как резервной валюты. Об этом говорится на сайте белорусского Национального банка. С 1 июля состояние золотовалютных резервов Белоруссии будет характеризоваться величиной международных резервных активов.

До этого Национальный банк ежемесячно публиковал показатели резервов, рассчитанные по национальной методике и методике Международного валютного фонда. Национальные стандарты, кроме российского рубля, включали в состав резервов доли драгоценных камней и металлов, не относящихся к монетарному золоту.