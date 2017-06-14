Суд отказался смягчить наказание Олегу Навальному

Урицкий районный суд Орловской области в среду отказался смягчить наказание брату оппозиционера Алексея Навального, Олегу, осужденному на три с половиной года колонии по обвинению в хищениях средств компании "Ив Роше". Как сообщила в твиттере пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш, суд решил, что у осужденного "не сформировалось законопослушное поведение".

Ранее Олег Навальный написал в Фейсбуке, что решил обратиться в суд с ходатайством о смягчении наказания, так как в условно досрочном освобождении ему уже несколько раз отказывали. При этом он отметил, что администрация колонии считает применение к нему более мягкой меры наказания "нецелесообразным". Видимо поэтому, как подчеркивает Олег Навальный, за последний месяц на него наложили еще несколько взысканий — за отказ от работ по уборке служебных помещений.

В декабре 2014 года Алексея и Олега Навальных признали виновными в хищениях в особо крупном размере средств компании "Ив Роше". Олег Навальный получил 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима, а Алексей был приговорен к 3,5 годам условного заключения.