C похмельем не приходить

В четверг, 15 июня, Владимир Путин будет общаться с россиянами в рамках 16-й по счету "Прямой линии". Такой же традицией, как и сами "Прямые линии", стали их репетиции, которые организаторы устраивают за несколько дней до события в различных подмосковных пансионатах, принадлежащих Управлению делами президента. На репетициях, в числе прочего, отбирают людей, которым будет предоставлен шанс задать свой вопрос Путину из зала, и просят их сильно не пить накануне мероприятия.

О репетиции "Прямой линии" 2017 года, состоявшейся на днях в подмосковном пансионате "Петрово-Дальнее", в среду рассказывает РБК. Со ссылкой на двух участников этого мероприятия издание пишет о том, как потенциальных участников "Прямой линии" разделили на несколько групп, после чего каждый зачитывал свой вопрос, а "девушки с телеканалов внимательно всех выслушивали и делали какие-то пометки в блокноте". Кроме этого, участникам репетиции советовали не пить накануне эфира, чтобы "не испытывать похмелье". Тем, кто все-таки не удержится, рекомендовано "не пить много воды" - Путин, как ожидается, будет "общаться с народом" не менее 4-5 часов.

Год назад на таком же мероприятии в пансионате "Поляны" участникам раздавали заранее заготовленные вопросы Путину. На этот раз, если верить источникам РБК, такого не было. По итогам репетиций потенциальные участники "Прямой линии" делятся на несколько групп: тех, кто может присутствовать в зале в качестве зрителей и тех, кому будет позволено задать вопрос, предварительно отредактированный и согласованный с организаторами.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил агентству ТАСС, что "предварительные встречи организационного характера" с участниками "Прямой линии" действительно проводятся. "Организаторы действительно встречаются с гостями, а это и гражданские активисты, и герои телевизионных материалов, как-то проявившие себя люди, которые занимали активную гражданскую позицию. Действительно, с ними регулярно перед эфиром проводят встречи, где им рассказывают, как будет проходить мероприятие, во сколько и как нужно приехать. Это обычные логистические и организационные моменты. Это, наверное, неправильно называть какой-то репетиций, здесь репетиция абсолютно невозможна".

Как рассказывает источник РБК, настоящая репетиция "Прямой линии" на самом деле тоже проходит каждый год – но не в подмосковных пансионатах, а в Гостином Дворе, откуда ее в последние годы транслируют в прямом эфире.

Пока одни репетируют, другие гадают и шутят о том, какие вопросы в итоге прозвучат на «Прямой линии» 2017 года:

Соратники Алексея Навального в связи с новостями о "Прямой линии" мечтают о том, как мог бы выглядеть оппозиционный политик на фоне стареющего и отрепетированного до последней запятой российского президента:

Леонид Волков: "Вот молодой, энергичный Навальный на сцене в окружении тысяч или десятков тысяч людей говорит простые и понятные вещи и отвечает на любые, приятные и не очень вопросы. И вот старый надоевший Путин, который не может уже сказать ничего нового и с которым не связывают никаких ожиданий (кроме «только бы хуже не было») среди тщательно отобранных роялей в кустах отвечает на отрепетированные вопросы. Контраст по картинке слишком выразительный и слишком заметный. Они это понимают, поэтому считают своей важнейшей задачей от такого контраста, от такого противопоставления уйти. Не гнушаясь никакими средствами, конечно — от зеленки до давления на бизнес, от арестов до запугиваний".

​Пока суд да дело, в Кремле отчитываются о рекордном количестве вопросов, присланных на "Прямую линию" в 2017 году и жалуются на боль – из-за "житейских обращений по проблемам, которые могут и должны решать местные власти". На первом месте в списке самых распространенных вопросов, если верить Дмитрию Пескову, вопросы "социальные". Ждать, что кто-то в этом году спросит Путина о конфликте с Украиной или о ситуации в Сирии не стоит: эти вопросы, по слова Песокова, "даже не на десятом месте". Некоторые из самых популярных вопросов Путину опубликованы на сайте самой "Прямой линии". В них простые россияне простым человеческим языком просят президента "ввести систему сбалансированных ключевых показателей эффективности для мэров и губернаторов", а также интересуются, пойдет ли Путин на выборы 2018 года. Судя по опыту прошлых лет, ответ на этот вопрос и может стать самым ярким моментом "Прямой линии" 2017 года – если, конечно, прозвучит.