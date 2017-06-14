В Британии отложили переговоры о коалиции из-за пожара многоэтажки

Британские консерваторы и юнионисты решили отложить переговоры о создании коалиции в парламенте из-за пожара в многоэтажном жилом доме на западе Лондона. В охваченном огнем здании погибли как минимум шесть человек. Всего в момент возгорания там могли находиться более шестисот человек.

Партии пообещали объявить о результатах переговоров в конце недели. Задержка в создании коалиции может привести к переносу переговоров о выходе Британии из Евросоюза. Изначально переговоры планировали начать 19 июня.

На досрочных парламентских выборах в Великобритании консерваторы потеряли большинство. Их лидер Тереза Мэй надеялась укрепить свои позиции перед переговорами по выходу из Евросоюза. Теперь тори надеются заключить соглашение с Юнионистской партией Ольстера – чтобы создать коалиционное правительство. Кабинету в новом составе предстоит определить судьбу Великобритании во время Брекзита и после него.