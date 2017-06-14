В штате Вирджиния неизвестный открыл стрельбу на стадионе

В американском городе Александрия штата Вирджиния неизвестный открыл стрельбу на бейсбольной площадке, где тренировались конгрессмены, сообщает телеканал CBS News.

Пострадали не менее пяти человек. Среди раненых — один член конгресса республиканец Стив Скализ, пуля попала ему в ногу. Состояние политика в настоящее время — стабильное.

Полиция города Александрия заявила, что один предполагаемый нападавший задержан. Он успел сделать как минимум двадцать выстрелов из полуавтоматической винтовки. Жителей близлежащих районов призвали не приближаться к месту происшествия.

Мотивы нападавшего неизвестны, полиция ведёт расследование. О произошедшем уже доложили президенту США Дональду Трампу.