Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Дороги к свободе

Пенсионная ловушка. Эфир в 16:05

Галина Третьякова и Эдуард Портников о том, будет ли успешной объявленная украинским правительством пенсионная реформа

Будет ли успешной объявленная украинским правительством пенсионная реформа? Гости программы "Дороги к свободе" - эксперт Реанимационного пакета реформ Галина Третьякова и экономист Эдуард Портников. Эфир в 16:05.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG