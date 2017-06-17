Пенсионная ловушка. Эфир в 16:05

Галина Третьякова и Эдуард Портников о том, будет ли успешной объявленная украинским правительством пенсионная реформа
Будет ли успешной объявленная украинским правительством пенсионная реформа? Гости программы "Дороги к свободе" - эксперт Реанимационного пакета реформ Галина Третьякова и экономист Эдуард Портников. Эфир в 16:05.
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