Литературный критик обвинила Боба Дилана в плагиате нобелевской лекции

Нобелевского лауреата по литературе музыканта Боба Дилана заподозрили в плагиате. По данным литературного критика Андреи Питцер, Нобелевская лекция Дилана совпадает с фразами, опубликованными на сайте с рефератами для школьников.

В частности, Дилан использовал фрагменты краткого содержания романа "Моби Дик" Германа Мелвилла. Эти фразы, отмечает критик, есть в пересказе для школьников, но отсутствуют в самом романе. Питцер отмечает, что процент заимствований в нобелевской лекции Дилана слишком большой — 20 из 78 предложений.

Боб Дилан, один из наиболее влиятельных композиторов и поэтов своего времени. Он получил диплом Нобелевского лауреата и Нобелевскую медаль в апреле. Для получения денежной части премии музыкант должен был представить Нобелевскому комитету свою лекцию. Дилан отправил аудиозапись своей лекции Шведской академии в начале июня.