В Петербурге суд арестовал мать задержанной на акции 12 июня

В Санкт-Петербурге суд на 8 суток арестовал задержанную 12 июня Эвелину Муртазину. Такое решение суд принял после того, как женщина попросила не разлучать ее с дочерью, которая также была арестована по обвинению в участии в несогласованном митинге.

На заседании суда Муртазина отметила, что они с дочерью приехали в Петербург из Моздока и на акции против коррупции на Марсовом поле оказались случайно, никаких лозунгов они не выкрикивали. Об этом сообщает "Медиазона".

12 июня в десятках городов России прошли массовые акции против коррупции. В Москве, по данным "ОВД-Инфо", были задержаны почти 900 активистов, в Петербурге - около 600. В регионах в полицию попали десятки человек.