Госдума приняла в первом чтении законопроект о мессенджерах

Депутаты Госдумы России приняли в первом чтении законопроект, обязывающий мессенджеры идентифицировать личность пользователей по номеру телефона на основании договора с оператором связи.

Законопроект касается только мессенджеров, которые находятся в реестре организаторов распространения информации Роскомнадзора. За отказ зарегистрироваться в этом реестре ранее были заблокированы мессенджеры Zello, Line и Blackberry.

