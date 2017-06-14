Госдума приняла в первом чтении законопроект о мессенджерах

Депутаты Госдумы России приняли в первом чтении законопроект, обязывающий мессенджеры идентифицировать личность пользователей по номеру телефона на основании договора с оператором связи.
Законопроект касается только мессенджеров, которые находятся в реестре организаторов распространения информации Роскомнадзора. За отказ зарегистрироваться в этом реестре ранее были заблокированы мессенджеры Zello, Line и Blackberry.
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