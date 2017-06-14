Не сорвет ли Путин резьбу?!

В День России по всей стране прошли акции протеста, организованные оппозиционером Алексеем Навальным. Сотни людей попали в автозаки, десятки получили административные аресты. Людей "винтили" жестко, даже тех, кто никак не проявлял активности. Задержали настолько много граждан, что в Петербургских и Московских отделах полиции 12 июня не хватило мест. Лидер протеста Алексей Навальный приговорен к 30 суткам административного ареста, его соратник, директор ФБК Роман Рубанов получил 10 суток, политик Илья Яшин – 15 суток.

Гости программы "Грани времени» - правозащитник Сергей Шаров-Делоне, журналист, член Совета по правам человека Леонид Никитинский, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник и правозащитник Полина Немировская ("Открытая Россия").

Ведущий - Мумин Шакиров