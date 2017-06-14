Телеканал Reuters обнародовал новые данные о пытках геев в Чечне

Два гомосексуала рассказали телеканалу Reuters, как были задержаны в Чечне и подверглись пыткам и избиению только за то, что они придерживаются нетрадиционной сексуальной ориентации.

По их словам, хотя они уже уехали из республики, но до сих пор боятся преследований.

Они дали интервью на условиях неразглашения их имён, изменения при записи голосов, и со скрытыми лицами.

Один из них, назвавшийся Анзором, заявил, что был задержан полицией в феврале, когда ехал в машине в компании друзей из одного из чеченских сёл в Грозный. По его словам, полицейские, увидев на одном из мужчин серьги и браслеты, начали его жестоко избивать. Затем самого Анзора пытали электрошокером.

Второй мужчина, назвавшийся Рамзаном, рассказал, что его задержали в апреле и принуждали предоставить информацию о знакомых геях. Затем полицейские передали его родственникам, которые приковали Рамзана наручниками к батарее.

Предоставленную информацию Reuters не может подтвердить из независимых источников.

О массовых задержаниях, пытках и убийствах геев в Чечне "Новая газета" писала в начале апреля.

Руководство республики отвергло все эти обвинения, заявив, что в Чечне вообще нет гомосексуалов.

По данным активистов российской ЛГБТ-сети, они помогли вывезти из республики более 40 геев, несколько из них покинули Россию.

Международные правозащитные организации, ООН, Евросоюз, США требуют от властей России расследовать случаи притеснения и репрессий против гомосексуалов в Чечне.

