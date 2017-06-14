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Число жертв пожара в Лондоне возросло до 12

Пожар в Лондоне (14 июня 2017 г.)

Число жертв пожара в Лондоне возросло до 12. Власти города опасаются, что погибших будет ещё больше.

Около 20 из почти 70-и госпитализированных пострадавших находятся в критическом состоянии.

Загорелся 24-этажный жилой дом в Кенсингтоне, на западе британской столицы. Причина пожара не установлена.

Из-за этой трагедии консерваторы и юнионисты отложили переговоры о создании коалиционного правительства, от чего может зависеть график переговоров о выходе Британии из Евросоюза.

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