Верховный суд России обязал вернуть картину Брюллова "Христос во гробе"

Верховный суд России отменил решение о конфискации у коллекционеров из Германии Александра и Ирины Певзнер картины русского художника Карла Брюллова "Христос во гробе".

Певзнер купил картину в 2002 году в Бельгии. Полотно не было подписано автором. В 2003 году коллекционер привез его на экспертизу в Россию. Как только эксперты Русского музея подтвердили подлинность картины, ФСБ наложила на нее арест, а в отношении самого Певзнера было возбуждено уголовное дело о контрабанде.

Позднее это дело было прекращено в связи с истечением срока давности, однако полотно владельцу так и не вернули – Верховный суд России конфисковал его в пользу Русского музея как "орудие преступления". В марте 2017 года Конституционный суд обязал пересмотреть это решение.

Картина "Христос во гробе" была написана Карлом Брюлловым в 1840-х годах для домовой часовни генерал-губернатора Финляндии графа Адлерберга, который после убийства Александра II уехал в Германию, забрав полотно с собой.