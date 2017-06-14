Самым молодым премьер-министром Ирландии стал Лео Варадкар

Нижняя палата парламента Ирландии утвердила в должности нового премьер-министра Лео Варадкара - лидера партии "Фине гэл".

Он стал самым молодым премьером в истории страны и первым открытым гомосексуалом, вставшим во главе правительства.

38-летний сын индийского иммигранта Лео Варадкар заявил, что его кабинет не будет ни левым, ни правым, "потому что эти устаревшие понятия не справляются с политическими вызовами сегодняшнего дня". Выступая 14 июня в парламенте, он обещал построить "республику возможностей".

