Победителем "Кинотавра" стал фильм Бориса Хлебникова

Фильм Бориса Хлебникова «Аритмия» стал победителем 28-го Открытого фестиваля российского кино «Кинотавр», проходившего в Сочи с 7 по 14 июня.

Фильм рассказывает о кризисе в отношениях супружеской пары – Кати и Олега. Оба героя – врачи. Катя работает в больнице, Олег – врач на «скорой помощи». Помимо личных трудностей, Олег вынужден столкнуться с последствиями реформы здравоохранения, с последствиями которой пытается бороться доступными ему средствами. После премьеры фильму устроили многоминутную стоячую овацию, после чего сомнений в выборе жюри ни у кого не осталось. В главных ролях снялись Ирина Горбачева – актриса Мастерской Петра Фоменко, а с некоторых пор – звезда инстаграмма, автор популярных скетчей и импровизаций, и Александр Яценко, без которого не обходится ни один фильм Хлебникова.

Приз Гильдии киноведов и кинокритиков, который с этого года по решению президента «Кинотавра» Александра Роднянского носит имя Даниила Дондурея, достался фильму Кантемира Балагова «Теснота». Дебютант из Нальчика, ученик Александра Сокурова, уже удостоился приза ФИПРЕССИ на прошедшем в мае Каннском фестивале. Дипломы Гильдии присуждены фильмам Юсупа Разыкова «Турецкое седло» и Виталия Суслина «Голова. Два уха».

Лучшим актером «Кинотавра» стал Александр Яценко, лучшей актрисой жюри признало Ингу Ололдину за роль тюремщицы в фильме Кирилла Плетнева «Жги». Резо Гигинеишвили назван лучшим режиссером («Заложники»), а Влад Опельянц, снявший этот фильм, получил приз за лучшую операторскую работу. Приз им. Григория Горина достался Виталию Суслину за сценарий к фильму «Голова. Два уха».