Раненый конгрессмен Стив Скализ – в критическом состоянии

Раненый при вооруженном нападении в штате Виргиния американский конгрессмен Стив Скализ находится в критическом состоянии после перенесенной операции.

Кроме лидера республиканского большинства в Палате представителей, пострадали еще три человека – два охранника и сотрудник аппарата Конгресса. Их жизнь вне опасности.

Сам нападавший скончался от ранений, полученных при задержании. Установлено, что это - 66-летний Джеймс Ходгкинсон из города Белвилл (штат Иллинойс), который был сторонником сенатора Берни Сандерса, боровшегося, наряду с Хиллари Клинтон, за выдвижение кандидатом в президенты от Демократической партии на выборах 2016 года. Узнав об этом, Сандерс осудил нападение.

Ходгкинсон открыл стрельбу на бейсбольной площадке в городе Александрия, где тренировались конгрессмены-республиканцы. По словам одного из них, нападавший сначала спросил, к какой из двух партий принадлежат играющие на площадке, а потом начал стрелять.

Президент Дональд Трамп назвал Скализа другом и патриотом.