Фаррон покинул пост лидера британских Либеральных демократов

В Британии Тим Фаррон покинул пост лидера партии Либеральные демократы - по религиозным мотивам.

"Для меня оказалось невозможным быть политическим лидером и одновременно оставаться верующим христианином, придерживающимся канонов Библии", - сказал Фаррон, отвечая на вопрос, согласен ли он с позитивным отношением своей партии к однополым бракам.

Ранее стало известно, что Фаррон голосовал за право местных властей отказываться регистрировать гей-браки по религиозным мотивам. В 2007 году он голосовал против признания уголовным преступлением некоторые формы дискриминации гомосексуалов.

