Памфилова: у Навального нет шансов участвовать в выборах президента

Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила, что у оппозиционера Алексея Навального "нет шансов" быть зарегистрированным в качестве кандидата на выборах президента России в марте будущего года.

В эфире телеканала "Дождь" Памфилова напомнила о том, что Навальный был осужден за тяжкое преступление (речь идет о приговоре по так называмому делу "Кировлеса", которое, как утверждает оппозиционер, было сфабриковано). Федеральный закон запрещает судимым за подобные преступления баллотироваться на выборах.

При этом Памфилова допустила, что может произойти "какое-то чудо", которое все же позволит Навальному поучаствовать в выборах - "например, он напишет конституционную жалобу".



Сам Алексей Навальный утверждает, что имеет право баллотироваться в президенты. По его мнению, закон, запрещающий ему это, противоречит конституции. Политик намерен добиваться отмены соответствующей нормы закона в Конституционном суде. Параллельно он обжалует приговор по делу "Кировлеса".

Навальный объявил о намерении принять участие в выборах еще в прошлом году. Он ведет активную агитацию в Интернете, а также открыл предвыборные штабы в десятках городов России.