Роскомнадзор заподозрил активистов ФБК в ложных блокировках

Роскомнадзор заподозрил активистов основанного оппозиционером Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в организации ложных блокировок сайтов и обратился в МВД с просьбой провести расследование. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на источник.

В Роскомнадзоре считают, что Александр Литреев и Владислав Здольников организовали ложную блокировку интернет-ресурсов, не внесенных в официальный "черный список" ведомства.

Роскомнадзор предполагает, что Литреев купил более десяти заблокированных и уже не действующих ресурсов, к которым "прикручивались" IP-адреса добросовестных сайтов. Литреев признает покупку, но отрицает намерение использовать их со злым умыслом. По его словам, таким образом, он хотел проверить уязвимость собственных ресурсов.

Задольников ранее рассказал об "особенности" системы блокировок в Роскомнадзоре. По его словам, она устроена таким образом, что любой владелец запрещенного ресурса может нарушить работу других сайтов.

Здольников - IT-консультант ФБК и директор компании Newcaster.tv, Литреев - основатель Студии Александра Литреева, которая занимается разработкой сайтов и мобильных приложений. Он также создал приложение "Красная кнопка", которое сообщает юристам о задержании их клиентов во время акций протеста. Литреев и Здольников - авторы популярных каналов о кибербезопасности в Telegram. Оба писали об уязвимости государственной системы блокировок, отмечает газета.