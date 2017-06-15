Букеровскую премию получил Давид Гроссман из Израиля

Израильский писатель Давид Гроссман удостоен Международной Букеровской премии за роман "Лошадь входит в бар". Об этом сообщается на сайте премии.

В книге рассказывается о вечере из жизни актера-комика, который выступает на сцене в небольшом израильском городке. Однажды вечером вместо привычного комедийного шоу публика становится свидетелем персональной драмы актера.

Роман написан на иврите и переведен на английский язык Джессикой Коэн. Выход в печать на английском - одно из обязательных условий присуждения премии. Призовой фонд составляет 50 тысяч фунтов стерлингов. Автор и переводчик делят награду пополам.

На Букеровскую премию в этом году были номинированы 126 авторов. В финал конкурса помимо Гроссмана прошли пятеро.