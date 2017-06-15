Букеровскую премию получил Давид Гроссман из Израиля

Израильский писатель Давид Гроссман удостоен Международной Букеровской премии за роман "Лошадь входит в бар". Об этом сообщается на сайте премии.
В книге рассказывается о вечере из жизни актера-комика, который выступает на сцене в небольшом израильском городке. Однажды вечером вместо привычного комедийного шоу публика становится свидетелем персональной драмы актера.
Роман написан на иврите и переведен на английский язык Джессикой Коэн. Выход в печать на английском - одно из обязательных условий присуждения премии. Призовой фонд составляет 50 тысяч фунтов стерлингов. Автор и переводчик делят награду пополам.
На Букеровскую премию в этом году были номинированы 126 авторов. В финал конкурса помимо Гроссмана прошли пятеро.
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