Евросоюз отменил плату за мобильный роуминг

На территории Европейского союза с 15 июня отменена плана за роуминг. Теперь жители стран Европы во время путешествий в пределах ЕС могут звонить и обмениваться сообщениями по тем же тарифам, что и у себя дома. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал день отмены платного роуминга "историческим".

Переговоры об отмене роуминговых сборов велись в Евросоюзе с 2015 года. В Еврокомиссии заявили, что отмена платы за роуминг станет шагом на пути к созданию единого информационного пространства в Европе. У мобильных операторов было два года, чтобы подготовиться к новым условиям.