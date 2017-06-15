На Украине вступил в силу закон о запрете георгиевской ленты

На Украине 15 июня вступил в силу закон о запрете изготовления и пропаганды георгиевской ленты. Накануне документ был опубликован в официальном издании "Голос Украины".

Согласно закону, "пропагандой" георгиевской ленты является ее публичное использование, демонстрация, ношение, а также распространение ленты или ее изображения. За ношение георгиевской ленты грозит штраф до двух с половиной тысяч гривен (около ста долларов). При повторном нарушении сумма штрафа возрастает вдвое. Кроме того, возможен административный арест на срок до 15 суток. При этом георгиевскую ленту или предметы с ее изображением будут изымать. Запрет не распространяется на государственные документы, выданные до 1991 года, оригиналы боевых знамен, государственные награды, которыми награждались до 2015 года в связи с годовщиной событий Второй мировой войны, и могильные сооружения.

Верховная Рада приняла закон о запрете изготовления и пропаганды георгиевской ленты 16 мая. 12 июня документ подписал президент Украины Петр Порошенко.

Георгиевская лента была создана при учреждении ордена Святого Георгия в 1769 году. Символическое украшение впервые начали раздавать в 2005 году – в год 60-летия Победы. Утверждается, что она должна символизировать память о победе в Великой Отечественной войне.