Власть вне повестки

Мы сделали это и посмотрели прямую линию Путина.

Она была пусть и не рекордной, но дольше прошлогодней, так что наш поступок точно заслуживает сочувствия и/или уважения.

В этот раз ведущие взяли с места в карьер и сразу его спросили, ЗАКОНЧИЛСЯ ЛИ КРИЗИС. Путин рассказал, что скорее да!

Правда, очень скоро пошли вопросы от бедных бюджетников, которые стали рассказывать, что им живётся не очень сладко - но Путин всех посрамил.

Кирилл Шулика:

За первые полчаса радионяни я вдруг понял одну вещь - очень хочу жить в той стране, о которой говорит Владимир Владимирович. Какая замечательная страна, это вообще где? Может хоть посмотреть съездить?

Про санкции Путин всё объяснил в уже привычном ключе: ввели их за то, что нас не любят. Больше того, Россия всю свою историю под санкциями, зато теперь мы "включили мозг".

Глеб Черкасов:

Ну то есть санкции были всегда, но мозг включали не всегда

то есть не все санкции одинаково полезны)))

Игорь Эйдман:

Путин признался, что из-за санкций "пришлось включить мозг", но умолчал о том, что мозг, давно пришедший в негодность от долгого простоя, тут же взорвался, нанеся увечья другим частям тела. Прежде всего пострадал желудок, ставший с тех пор хронически пустым .

Да, зря все это. Привыкли жить с выключенным мозгом. Лучше было и не пробовать включать

Между тем, овощеводы как раз благодарят президента за санкции и очень боятся их отмены.

Дальше зашёл разговор о проблемах с "дальневосточным гектаром". Там герой дня разошёлся не на шутку.

Роман Могучий:

Что такое ответ по делу:

— Владимир Владимирович, почему программа для получения кадастрового номера дальневосточного гектара зависает, при Столыпине такого не было!

— Зато при Столыпине были столыпинские вагоны и столыпинские галстуки. И мы смертную казнь не применяем сейчас, хотя иногда... ну вы понимаете.

(Потом ответил и про кадастровые номера).

Пётр Милованов:

"Нет нормального кадастра" говорит нам человек ставший в 2000 году главой государства.

Государственные функции - это как раз кадастры и реестры, а не стройки ненужных объектов и контроль над компаниями. Бизнес построит то, что нужно или обанкротиться. А вы как раз кадастром занимайтесь.

Затем было включение из роддома в Башкортостане, где, чуть ли не в прямом эфире, родился ребёнок (на самом деле, нет - просто журналисты выловили в коридоре молодого отца с младенцем).

И, раз уж речь зашла о детях, у Путина спросили о внуках, ведь об их существовании теперь все знают благодаря Оливеру Стоуну.

Путин наличие внуков подтвердил, но всё остальное скрыл за очень туманными формулировками.

Ольга Маховская:

Представляете, сколько внуков Путина теперь появится в детских садах? Все как две капли похожи на дедушку.

От дел семейных - к геополитике. Ещё в самом начале эфира ведущие говорили, что вопросы о Сирии и Украине не пользуются большой популярностью, но тут в студию дозвонился - или "дозвонился" - человек из Киева. Он сказал Путину, что не все украинцы любят Бандеру и Шухевича, и спросил, почему Россия их бросила. Путин почему-то стал много и подробно рассказывать про своего друга Виктора Медведчука.



Евгений Минченко:

Медведчук на Украине не взлетит, как его ни накачивай.

Ярослав Белоусов:

Путин: "Мы не хотим навредить поддержкой. Мы боимся вмешиваться во внутриполитические дела на Украине...А мой знакомый Виктор Медведчук, кстати - украинский националист. Его взгляды основаны на идеях Грушевского, Черновола. Он сторонник федеративного государства, за демократическое развитие украинского государства, за права личности...Так что он не одинок...Он занимается вопросами обменами пленных по поручению президента Порошенко".

Обмена пленными уже нет, Киев отказывается, уважаемый Володимир Путиненко.

Быть русским что на Украине, что в государстве "РФ" - одно.

Позор. Позор. Позор.

Ведущие продолжили украинскую тему, спросив Путина, как он к введению безвизового режима между Европой и Украиной, а главное - к тому, что Пётр Порошенко прочитал по этому поводу стихи Лермонтова.

На Лермонтове Путин явно оживился, хотя и дал промах с датами его жизни.

Особенно "удалась" Путина зажигательная шутка о голубых мундирах - кажется, он перепутал царских жандармов с геями.

Сергей Шмидт:

Все равно кто-нибудь про это спросит, ну пусть это буду я.

Я правильно понял, что наш Верховный считает, что под "мундирами голубыми" поэт Лермонтов в своем известном восьмистишиии имел в виду гомосексуалистов?

Антон Красовский:

Путин совершенно перестал готовиться. Говорит о Донцове, не зная фамилии. Сообщает, что Лермонтов — может — и не писал "Прощай, немытая Россия". А если и писал, то в 1842-м, через год после своей смерти. Опять шутит про голубых в Европе. Дмитрий Борисов радостно кивает.

Лев Рубинштейн:

Почему-то эта самая пресловутая "Немытая Россия" довольно навязчиво крутится в голове на мотив "Шаланды, полные кефали".

Павел Шехтман:

Попытка Путина ответить Порошенко цитатой из Шевченко как троллинг совершенно низачотна. После унылого бла-бла-бла, показывающего однако, что Порошенко задел его за живое, следует удар под дых: "Доборолась Украина до самого края, и хуже ляхов распинают ее собственные дети". Проблема в том, что русских "патриотов" от цитаты из Лермонтова действительно корежит, а то что процитировал Путин - в Украине с удовольствием повторяют все, и чем радикальнее патриот, тем громче он это говорит. С неизменным заключением: "Хунта буде!"

От литературы перешли к кино и театру. Сначала Сергей Безруков спросил Путина о судьбе Кирилла Серебренникова и фильма "Матильда", потом оказалось, что в зале есть и сам Алексей Учитель.

В итоге про Серебренникова Путин не сказал ничего, а о "Матильде" дал уклончивый ответ, который зрители смогли понять совершенно по-разному

Тем временем, география прямой линии резко расширилась - в эфире позвонил Джереми Боулинг из Аризоны. Он рассказал, что в США процветает "бешеная русофобия" и попросил совета, как ему с этим жить.

Или не в Свердловск, а в Апатиты. Тут, правда, уже не до шуток - в очередном звонке речь зашла об очень и очень плачевном состоянии медицины. Но Путин уверенно доказал, что всё неплохо, а главное - в Америке хуже.

Несколько включений из регионов, где показывали довольно страшные полуразрушенные дома, очевидно предварили тему реновации. Путин её, если что, поддерживает.

Вячеслав Данилов:

Тем, кто надеялся, что президент не подпишет закон о реновации – как он уже сделал подобное в декабре с законом о контингенте обучающихся – стоит расстроиться. Президент закон подпишет. А Совфед его без лишней волокиты утвердит.

Путин во время Прямой линии обозначил свою позицию по поводу программы реновации: она нужна и важна.

Это значит, что пятиэтажки в Москве начнут сносить в соответствии с планом, люди переедут в новое, комфортное жилье, город получит благоустроенные районы. Возможно, частично удастся решить вопрос с парковками.

Павел Данилин:

Конечно, сегодня в прямой линии крайне важным для миллионов москвичей был вопрос о ситуации с реновацией. Путин дал четкий ответ.

Первое — программа реновации в Москве поддерживается федеральным руководством и Владимиром Владимировичем лично.

Второе — это абсолютно необходимая программа, поскольку, если ее не реализовывать сегодня, через 15 лет в Москве наступит градостроительный коллапс, когда громадные объемы жилья станут аварийными и потребуют срочного расселения.

Третье — президент Путин верит в то, что мэр Москвы Сергей Собянин сможет эффективно и успешно реализовать программу реновации, обеспечив контроль над соблюдением прав граждан и над выполнением норм закона.

Четвертое — глава государства полностью поддержал формат опроса — голосование в МФЦ и на активном гражданине, подчеркнув, что именно так и можно определить отношение людей к программе. К слову, всего за месяц уже проголосовало на АГ и в МФЦ 70% собственников квартир. 70%!!! Из них более 85% за реновацию.

И тут пятое — Путин логично отметил, что в программу надо включать только тех, где жители «за», а там, где жители «против», их включать не надо. Подчеркну его слова: «те, кто этого считают, что этого нельзя делать , должно уважать мнение большинства. Повторяю ещё раз при соблюдении их прав и законных интересов». То есть, президент прекрасно дает понять, что здесь надо следовать или ЖК с его ОСС, или учитывать голосование на АГ и в МФЦ, где выражается воля большинства собственников многоквартирного дома.

Фёдор Крашенинников:

«Добрый день Владимир Владимирович, если реновация пройдет успешно, то перенесем ее на всю Россию?»

Путин: «Мы можем сказать регионам: "делайте", но москва-то делает из своего бюджета, а регионов таких денег нет».

Остается только добавить, что денег в регионах нет, потому что все выгребается в Москву - и в смысле федерального центра, и в смысле самого города.

Так и живем.

Немного о спорте - показали стройку стадиона в Калининграде, где через год будут игры чемпионата мира по футболу. Сообщили, что на стройке - "только калининградцы".

Поговорили об оппозиции (нет, фамилия Навального не прозвучала). Путин сказал, что к разговору готов, но ведь они ТОЛЬКО УСУГУБЛЯЮТ проблемы.

В продолжение к этому режиссёрами явно был подготовлен вопрос молодого человека о коррупции во власти.

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А потом ещё один вопрос "от молодёжи" - куда бы Путин отправился на машине времени.

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Павел Святенков:

Если бы я мог, слетал бы на машине времени в 31 декабря 1999 года и убил бы Ельцина, - сказал Повелитель и заплакал.

Надо сказать, что большую часть трансляции на экране выводились провокационные, а подчас просто вопросы.

Борис Цейтлин:

явно кто-то из шайки химичит. а может, зондируют

Валерий Соловей:

Похоже, общенациональная психотерапия перестала работать, а на ТВ прокрались вредители

Сергей Ерженков:

Вся лента в этих сообщениях. Кто не собирался смотреть прямую линию и у кого давно нет телевизора, делают лайки и репосты. А клерк из админки потирает руки. Он уже начал готовить справку, что все соцсети только и обсуждали выступление вождя.

Вообще есть ощущение, что от выступлений вождя публика устала - если не считать самых преданных фанатов.

Сергей Марков:

Прямая линия Путина. Она очень важна в этом году, ведь это предвыборный год. Главная тема неизбежно, - социально экономическое положение разных социальных групп. Люди хотят довести до Путина, что их жизнь не так хороша, как показывают в телевизоре. А он должен показать, что он понимает их реальные проблемы, а не телевизором пользуется. Президент реальной жизни реальных людей, а не телевизора - вот главная цель. И Путин видимо, предемонстрирует великолепное владение проблемами. А благодарные люди поддержат Путина на президентских выборах и в возможных сложных ситуациях.

Эрик Лобах:

Что касается прямой линии с президентом, то скажу как и про последние пять таких его выступлений: безупречно.

До последних пяти меня раздражала стилистика - слишком много вульгаризмов - всех этих "мочить в сортире" и т.п., интеллигентному человеку, находящемуся у власти крепко и не нуждающемуся в дешёвой популярности это ни к чему. Или он это понял (ибо бывают же чудеса), или просто постарел. Скорее второе. И это пошло ему на пользу.

Ко всему этому традиционно и искренне добавлю: всё-равно я его терпеть не могу и минусов в его правлении (но не в выступлениях) слишком, излишне много. Уметь говорить и думать выше среднего - этого мало для главы России на современном этапе, увы (во времена иные этого бы хватило с избытком); но и это уже что-то.

Евгений Минченко:

Итоги Прямой линии с Президентом

1. Большого беспокойства по ситуации в экономике нет;

2. Негатив связывается в первую очередь с региональной властью;

3. Проблемы протестов нет в повестке;

4. Внутри Политбюро 2.0 акции вверх: Чемезов, Шойгу, Ротенберги, Чайки, С. Иванов, Громов, Золотов, Набиуллина, Песков. Собянин удержал позицию;

5. Ставка - ВПК и инфраструктурные проекты;

6. Проблемные губернаторы (по убыванию) - Левченко (а как иначе?), Меркушкин, Владимиров, Комарова, Жданова, Ковтун, Радаев, Потомский, Миклушевский, Кондратьев, Бречалов, Воробьев;

7. Имиджевый ребрендинг. "Я такой же, как вы";

8. Главный фокус внимания - на международной политике;

9. На выборы планирует идти сам. О преемнике не думает.

#ПолитбюроДваНоль

Тимофей Шевяков:

1. Альтернативная реальность.

2. Ручное управление (как всегда).

3. Игнорирование протеста и молодежи в протесте.

Это если кратко.

Скажем так - это не очень хорошо, потому что закрыв глаза - проблем не исправишь.

Илья Крамник:

Вообще же прямая линия это ж прям историческое. Монарх под дубом сидит и разбирает челобитные, немедленно оглашая решения и указания.

С одной стороны оно хорошо, с другой пора бы уже прогрессировать.

Дмитрий Бутрин:

(промежуточное резюме прямой линии)

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Николай Травкин:

Каждая "Прямая линия" подтверждает мощь ФЕДЕРАЦИИ. Она всегда в полном объёме и вовремя посылает деньги на лекарства, ремонты, приобретение жилья погорельцам и прочее, прочее. Он легко называет миллиарды, десятки и даже сотни миллиардов, которые уходят из ФЕДЕРАЦИИ…

И каждый раз эти деньги почему то не доходят до конкретных людей.

Наталия Геворкян:

Включила прямого Путина на фразе "Подлетное время до Москвы 15 минут". Быстро заглянула в новости, не летит ли кто. Пока читала новости, он как раз разобрался с Исакиевским собором. Бодро так, в темпе. Отошла сделать кофе, возвращаюсь на фразе "Мы не считаем Америку своим врагом" Решила, что лучше выключить на этой позитивной ноте)

Екатерина Винокурова:

Вообще пока вопросы по острым проблемам (Исаакий, реновация) звучат очень сервильно. Большая часть вопросов - мимо кассы, это старый формат жэк.

Фоном - смс вопросы, которые не звучат, а их много. Когда уйдете? Что с коррупционерами в ближнем кругу?

Вполне себе ощущение времени: власть вне повестки, каналов для прямого разновора нет. Разговор идет и не так и не о том, и ощущение надвигающейся бури.

После прямой линии заpвучит привычный хор комментариев: "Владимир Путин показал, что находится в блестящей форме".

Все как из года в год, а фон все негативнее.

Лев Оборин:

На восемнадцатый год правления, спустя 69 лет после смерти последнего достойного собеседника, принц Сиддхартха Сиддхартхович выезжает из дворца и видит свалку рядом с жилыми домами, полуразрушенные вагончики, больных без обезболивания, жертв стихийного бедствия без помощи. Принц искренне удивлен. «Что это?» — спрашивает он.

Кристина Потупчик:

Где будущее России? Какие амбиции у моей страны? Чего мы хотим достичь и что мы будем для этого делать? Молчит Русь и чиновники тоже молчат. Не дают ответа. Не хотите отвечать — тогда я за вас отвечу. Ваши дети, внуки и прочие наследники сгниют в нищете. Просто потому что вы их не научили ни морально-этическим, ни экономическим принципам работы устойчивой системы. И когда вы говорите «инновации» - мы с Путиным думаем «Столыпинский галстук».

Юрий Богомолов:

И Жванецкого не надо. Хотя, если бы его не было, то как бы мы догадались, насколько смешон президент всея Руси. А так здоровая конкуренция.

Но если шутки в сторону, то нетрудно понять, в чем сверхзадача этого формата. ЧТОБЫ ОТДЕЛИТЬ ОБРАЗ ПРЕЗИДЕНТА от личин его придворных.

Пока Прямая линия с этой точки зрения безотказный механизм.

Константин Янкаускас:

Послушал одним ухом т.н. "прямую линию" с Путиным. По ее итогам так и не понял, зачем Путину выдвигаться еще на один срок. Ну вернее, если это нужно, чтобы у Роттенберга был его "Платон", у Медведева - Тоскана, у Собянина - реновация и так далее - это все понятно. Но ведь публично об этом не скажешь. Нужна хотя бы красивая картинка, образ будущего, который можно предъявить гражданам. Но ведь ничего этого не прозвучало. Даже призыв повышать доходы и бороться с бедностью в конце прозвучал как-то вяло. Про зарплаты учителей, которые в разы ниже официальной статистики президенту говорить неинтересно. Интересно только про Порошенко и Украину. Четвертый президентский срок с таким настроем - еще шесть потерянных лет стагнации.

Алексей Лапшин:

В основе всех этих прямых линий с Путиным находится эффект отстранённости. Есть страна, люди с их проблемами и есть отдельный Путин. Он ни за что не отвечает, от него ничего не требуют. Владимир Владимирович получает просьбы, жалобы, сообщения."Если что", он потом "уточнит", "разберётся", "перепроверит"... Создаётся иллюзия открытого общения. В действительности - отчуждённость от реальности. Механизм этих сеансов работает чётко. Путин играет свою роль исправно. Наиболее слабая часть спектакля - слишком уж явно верноподданная публика , собранная в одном помещении с ВВП. В основном напряжённая или лоснящаяся. Проверенные из проверенных. "Владимир Владимирович, повлияйте пожалуйста на игру нашей сборной по футболу". "Спасибо вам, спасибо!" На "линии" было мало вопросов относительно внешней политики. Те, которые прозвучали, очень сглаженные. По поводу внутренней ситуации было пару вопросов косвенно задевающих тему недавних протестных выступлений, без называния имён и перечисления событий. Правда, об акциях спросила журналист Би-би-си уже после "линии". Последовал обычная канцелярская демагогия в духе "всё должно быть в рамках закона, нельзя использовать настроения для...". Шоу "у нас всё будет хорошо" продолжается.

Любовь Якубовская:

Всё, в фб можно несколько часов не заходить. Все будут обсуждать бесполезное и бессмысленное событие, никак не затрагивающее их реальную жизнь.

Киньте кто-нибудь смс на телефон, когда этот бедлам закончится.