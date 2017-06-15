Катар закупит у США истребители на сумму 12 миллиардов долларов

Катар закупит у США истребители F-15. Сумма сделки составляет 12 миллиардов долларов. Соответствующее соглашение подписали министры обороны двух стран. По данным агентства Bloomberg, в ближайшее время в Доху будут направлены 36 истребителей.

Конгресс США одобрил сделку на поставку истребителей Катару в ноябре прошлого года. По условиям контракта, Доха закупит у Вашингтона 72 боевых машины на сумму более 20 миллиардов долларов. Американская сторона также должна обеспечить техническое обслуживание самолетов и обучить пилотов.

Средства массовой информации отмечают, что информация о контракте обнародована на фоне катарского дипломатического кризиса. В начале июня 10 стран Персидского залива разорвали дипломатические отношения с Катаром. Доху обвинили в дестабилизации внутриполитической ситуации в арабских государствах, а также в поддержке террористических организаций.