Полиция Вашингтона предъявит обвинения охранникам Эрдогана

Полиция в Вашингтоне планирует предъявить обвинения 12 сотрудникам охраны президента Турции Реджепа Эрдогана, которые участвовали в стычке во время недавнего визита турецкого лидера в столицу США.

Как передает агентство Associated Press, охранникам предъявят обвинения в преступлениях различной степени тяжести. Подробности пока не уточняются. Отмечается, что сотрудники службы охраны Эрдогана вернулись в Турцию, поэтому арест им грозит только в случае, если они вновь приедут в США.

В середине мая у резиденции посла Турции в США, в которой на тот момент находился Эрдоган, произошли столкновения сторонников и противников турецких властей. Пострадали девять человек. Позднее полиция Вашингтона установила личности 34 из 42 человек, которые участвовали в стычках. В ближайшее время их должны арестовать.