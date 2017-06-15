"В своих ролях он похож на себя"

Народный артист СССР Алексей Баталов умер в Москве в возрасте 88 лет. Алексей Баталов снялся более чем в 40 картинах, среди них "Летят журавли", "9 дней одного года", "Дорогой мой человек". Самой запоминающейся ролью Баталова в кино стала роль слесаря Георгия Ивановича в фильме "Москва слезам не верит".

Алексея Баталова вспоминает писатель Виктор Шендерович:

– Когда-то Евтушенко сказал о том, что поэт в России больше, чем поэт. Но бывают и такие актеры... Актер, конечно, зависимая профессия. Он говорит текст, написанный сценаристом, в фильме, который снимает режиссер. Но бывают такие актеры, которые почему-то становятся больше, чем актеры, которые становятся символом чего-то. Вот такая у них сила обаяния, такая ясность образа, образа именно человеческого прежде всего. Баталов был редчайшим случаем такого "человека-актера". Ведь он не был великим лицедеем. Его нельзя сравнить ни с Евстигнеевым, наверное, ни с Янковским, ни с Михаилом Чеховым – с точки зрения собственно лицедейства. Он был довольно похож на самого себя во всех своих ролях, и он был... Ну, может быть, киноведы меня поправят, вспомнят какой-нибудь тяжело отрицательный образ, но он был всегда невероятно харизматично притягателен. Он был мечтой женщин и завистью мужчин. Такого не бывает – такого сплава мужской силы, надежности и интеллигентности, тонкости. Это человеческий сплав, это, конечно, баталовский прежде всего сплав. И этим своим сплавом он наделил и героя фильма "Летят журавли", и физика Гусева, и канатоходца Тибула, и Гогу-Гошу, который, собственно, и сделал его... Не хочется говорить "секс-символом", потому что, в общем, это как-то меньше того, чем был Баталов. Но, безусловно, и секс-символом, притягательным для абсолютно всех. Трудно было представить женщину, не влюбленную в Баталова. Вот это такая мощная сила человеческого притяжения. Он был интеллигентным человеком, он был дружен с Ахматовой, он был наследственным интеллигентом – из семьи артистов, старый МХАТ... Это вот такая старая интеллигенция, память о которой, можно сказать, пронизала и его. Он был, конечно, феноменальный человек. Человек гораздо больше, чем, собственно, артист, чем, собственно, лицедей. Он был огромный Человек.

Удивительно, что сегодня, при более чем почтенном возрасте, в котором он ушел, я в своей душе нашел и чувство удивления. Потому что я всю свою жизнь прожил при Баталове. От канатоходца Тибула из "Трех толстяков", увиденного в детстве, идет и вся моя жизнь. И я понимаю, что это чувство со мной разделяют десятки миллионов людей. Как может быть, что Баталов умер? Он был всегда и всегда будет! В каком-то смысле, конечно, кино оставляет нам счастливую возможность увидеть его... "Вечно живые" – называлась пьеса, по которой был снят фильм "Летят журавли". Вот с таким вот вечно живым Алексеем Баталовым, – заключает Виктор Шендерович.