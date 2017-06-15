В Петербурге желтую утку признали средством агитации

Полиция Санкт-Петербурга признала желтую игрушечную утку средством наглядной агитации. Такое решение принято после антикоррупционной акции 12 июня на Марсовом поле, куда многие участники пришли с надувными уточками.

Издание "Фонтанка" передает, что в протоколах, составленных полицией, отмечается, что некоторые участники акции "имели средство наглядной агитации в виде желтой игрушечной утки". Полиция изъяла и большую надувную утку, которую участники митинга перебрасывали друг другу. Полицейские намеревались принести эту утку в суд в качестве вещественного доказательства.

На акцию протеста 12 июня на Марсовом поле в Санкт-Петербурге вышли 10 тысяч человек. Полиция задержала более 600 участников.

Утка является символом расследования Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. В расследовании утверждается, что в загородной резиденции, которая, по данным фонда, принадлежит премьер-министру Дмитрию Медведеву, имеется отдельный дом для утки.