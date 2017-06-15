При взрыве в детском саду на востоке Китая погибли 7 человек

На востоке Китая в городе Фэнсянь произошёл взрыв возле детского сада. Погибли 7 человек, в больницы доставлены около 60 пострадавших, сообщает агентство Associated Press. В момент взрыва в детском саду было много взрослых, которые пришли забрать детей домой. Причина трагедии неизвестна, полиция ведёт расследование.

