Владимир Путин назвал саморекламой массовые акции оппозиции

Президент России Владимир Путин заявил, что митинги оппозиции нужны только "для решения личных вопросов в целях саморекламы".

Отвечая на вопрос журналистов после так называемой "Прямой линии", Путин сказал, что и протестные акции и действия правоохранительных органов должны быть в рамках закона.

12 июня более чем в 100 городах России прошли массовые антикоррупционные акции, к которым призвал оппозиционер Алексей Навальный. На протесте в Москве одним из лозунгов был: "Россия без Путина!" Всего были задержаны 1719 человек, из них 866 - в Москве, 658 - в Санкт-Петербурге. Многие жаловались на излишнюю жестокость полиции.