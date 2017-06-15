Опубликован длинный список номинантов премии "Просветитель"

Организаторы премии "Просветитель" за лучшую научно-популярную книгу на русском языке 15 июня опубликовали длинный список номинантов, в который вошли 25 книг. Со списком можно ознакомиться на сайте премии.

Короткий список номинантов премии будет объявлен 4 октября. Отбором книг, которые в него войдут, займется жюри под председательством публициста Александра Архангельского. Церемония награждения лауреатов состоится 16 ноября в Москве.

Премия "Просветитель" за лучшую научно-популярную книгу на русском языке была учреждена в 2008 году фондом некоммерческих программ Дмитрия Зимина "Династия", с 2016 года конкурс проводится при поддержке Zimin Foundation. Цель премии – привлечь внимание читателей к просветительскому жанру, поощрить авторов и создать предпосылки для расширения рынка просветительской литературы в России.

