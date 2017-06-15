В Казахстане погиб человек вследствие падения российской ракеты

В Центральном Казахстане один человек погиб, другой госпитализирован с ожогами в результате пожара, возникшего при падении боковых блоков российской ракеты-носителя, стартовавшей в ночь на четверг с космодрома Байконур. Ракета должна была вывести на орбиту корабль с грузом для МКС.

Как сообщил Радио Свободная Европа/Радио Свобода представитель МЧС республики Руслан Иманкулов, при падении горящего фрагмента ракеты в 20 километрах от деревни Талап (в окрестностях города Жезказган) загорелась степь. Местные жители стали тушить пожар, пытаясь остановить продвижение огня в направлении их домов. Один человек погиб, второй получил сильные ожоги.

Ранее в четверг Иманкулов сообщил журналистам, что фрагмент ракеты не содержат токсичных веществ.