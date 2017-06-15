Европарламент лишил Марин Ле Пен депутатского иммунитета

Европейский парламент лишил Марин Ле Пен депутатского иммунитета.

Французские судебные органы обратились с такой просьбой к европейским депутатам, объяснив, что она подозревается в клевете на мэра Ниццы Кристиана Эстрози. В 2015 году Ле Пен обвинила его в финансировании исламистских организаций.

Европарламент уже неоднократно лишал Ле Пен депутатского иммунитета по другим делам: в начале марта этого года - за распространение в интернете фотографий со сценами насилия, в 2013 году - за сравнение публично молящихся мусульман с немецкими солдатами периода Второй мировой войны.

Марин Ле Пен, которая является депутатом Европарламента с 2004 года, не присутствовала на сегодняшнем голосовании, сославшись на занятость подготовкой к участию её партии "Национальный фронт" во втором туре парламентских выборов во Франции 18 июня.

