Суд в Норильске оштрафовал организаторов акции 12 июня

Суд в Норильске признал виновными троих участников несогласованной акции против коррупции, которая прошла 12 июня. Каждый должен выплатить штраф в размере 10 тысяч рублей.



Один из организаторов митинга Станислав Аболмасов утверждает, что акция была согласована. Мэрия просила активистов перенести время проведения митинга, что они и сделали. Затем организаторов попросили перенести митинг из центра города на другую площадку, но активисты отказались.



На митинге 12 июня в центре Норильска участвовали около сорока человек. По словам Аболмасова, задержания начались сразу после того, как организаторы начали знакомить собравшихся с правилами проведения протестных акций. Норильским полицейским помогал казачий отряд. Один из участников был избит нагайкой. Он снял побои и намерен обратиться в суд.



Осужденные 15 июня организаторы митинга не признали себя виновными и собираются обжаловать приговор.

