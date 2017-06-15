Активист Марк Гальперин обвиняется в призывах к экстремизму

Следствие предъявило активисту Марку Гальперину обвинение в призывах к экстремизму, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Алексей Липцер. Он уточнил, что обвинение предъявлено в рамках дела, которое было возбуждено в прошлом году.

В феврале Гальперина задержали сотрудники ФСБ. Тогда адвокат Сергей Бадамшин уточнил, что активиста допросили по делу о публичных призывах к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России. Речь шла о видеороликах, записанных Гальпериным на Красной площади.

Сейчас Гальперин отбывает административный арест по обвинению в неповиновении требованиям полиции на акции против коррупции на Тверской улице 12 июня.

