Суд в Крыму отказал Ахтему Чийгозу во встрече с умирающей матерью

Суд в аннексированном Россией Крыму снова отклонил ходатайство защиты одного из лидеров запрещенного Меджлиса крымско-татарского народа Ахтема Чийгоза о его свидании с тяжелобольной матерью. Адвокат Чийгоза Николай Полозов призвал мировую общественность повлиять на российский суд в Крыму.

О болезни матери Чийгоза Алие Абла в начале июня сообщил народный депутат Украины Рефат Чубаров. По его словам, мать Чийгоза тяжело заболела после ареста ее сына в январе 2015 года. Суд уже отказывал Чийгозу во встрече с матерью.

Российские власти обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков в Симферополе. В феврале 2016 года правозащитный центр "Мемориал" признал Чийгоза политзаключенным.

