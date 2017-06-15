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Президент Сербии предложил лесбиянку на пост премьер-министра

Анна Брнабич на акции ЛГБТ-сообщества, сентябрь 2016

В Сербии впервые в истории государства женщина станет премьер-министром. Президент Александр Вучич заявил об этом журналистам в Белграде. Ана Брнабич открытая лесбиянка. В настоящее время она является министром по местному самоуправлению.

Включение Аны Брнабич в состав правительства в прошлом году вызвала позитивный отклик со стороны представителей ЛГБТ-сообющества, которые нередко подвергаются дискриминации в Сербии.

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