Президент Сербии предложил лесбиянку на пост премьер-министра

В Сербии впервые в истории государства женщина станет премьер-министром. Президент Александр Вучич заявил об этом журналистам в Белграде. Ана Брнабич открытая лесбиянка. В настоящее время она является министром по местному самоуправлению.
Включение Аны Брнабич в состав правительства в прошлом году вызвала позитивный отклик со стороны представителей ЛГБТ-сообющества, которые нередко подвергаются дискриминации в Сербии.
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