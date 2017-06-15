Президент Сербии предложил лесбиянку на пост премьер-министра

В Сербии впервые в истории государства женщина станет премьер-министром. Президент Александр Вучич заявил об этом журналистам в Белграде. Ана Брнабич открытая лесбиянка. В настоящее время она является министром по местному самоуправлению.

Включение Аны Брнабич в состав правительства в прошлом году вызвала позитивный отклик со стороны представителей ЛГБТ-сообющества, которые нередко подвергаются дискриминации в Сербии.