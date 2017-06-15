Переговоры по Брекзиту начнутся, как запланировано, 19 июня

Британский министр по Брекзиту Дэвид Дэвис и глава делегации Европейского Союза Мишель Барнье 19 июня приступят к переговорм о выходе королевства из ЕС. Переговоры начнутся в соответствии со статьёй 50 Договора о Европейском Союзе, которая описывает процесс выхода государств-членов из союза.

Дата 19 июня была назначена до того, как премьер-министр Тереза Мэй и её партия консерваторов понесли чувствительные потери на прошедших на днях парламентских выборах в Великобритании. Это вызвало сомнения относительно соблюдения установленной ранее даты начала переговоров - 19 июня.

Сделанное в четверг 15 июня заявление Дэвида Дэвиса и Мишеля Барнье подтверждает эту дату.