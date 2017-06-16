Гоша, он же Тибул, он же ёжик в тумане

Смерть Алексея Баталова в СМИ во многом оказалась в тени прямой линии Владимира Путина - выдающийся актёр и режиссёр скончался всего за несколько часов до её начала.
В эфире Путин о смерти Баталова ничего говорить не стал, хотя соболезнование родным появилось на президентском сайте ещё до прямой линии:
Отечественная культура понесла тяжёлую, невосполнимую утрату. Ушёл из жизни великий русский актёр и настоящий мастер, человек удивительного таланта и обаяния. Его щедрое дарование, беззаветное служение избранному делу, истинная интеллигентность и внутреннее достоинство снискали ему высочайшее профессиональное признание и огромную, непреходящую любовь зрителей.
Алексей Владимирович прошёл большой, насыщенный жизненный путь, оставил богатое творческое наследие, целую плеяду учеников и последователей. Светлая память о нём навсегда сохранится в наших сердцах.
В социальных сетях соболезнований тоже было много.
Ушел Алексей Баталов. Спасибо за ваши роли, за вашу жизнь, Алексей Владимирович!
Светлая память великому актёру.
Баталов был нашим Грегори Пэком. Воплощением мужской силы, соединенной с интеллигентностью. Редчайший сплав! Мне посчастливилось знать Алексея Владимировича. Одну историю, связанную с нашим знакомством, я расскажу чуть позже. А сейчас - просто печаль, смешанная, как ни странно, с удивлением. Потому что - как же это? Баталов не может умереть. Он был всегда и будет. Канатоходец Тибул, "Летят журавли", физик Гусев, Гога, он же Гоша...
“Журавли” улетели
Уходя, Алексей Баталов унес с собой образ интеллигента ХХ века -- образ, бывший в свое время “иконой” не только кинематографа, но и всего уклада оттепельной советской жизни. Все сегодняшние попытки реконструировать (и деконструировать) оттепель разбиваются об отсутствие таких лиц и таких характеров.
Их больше не будет – ни в жизни, ни на экране.
Ушел.
Ровесник моей мамы. Один из самых любимых в кино.
Баталов((( С этой плеядой прекрасных актеров как с родителями. Не важно, что видишь редко, главное, чтобы они были. А они уходят и уходят.
Наверняка в Голливуде Баталов был бы многократным призером " Оскар" и одним из самых богатых актеров. Удивительная естественность его игры из того, что называют штучным в актерской среде. Невосполнимая потеря, конечно!
Баталов, конечно, совсем из тех времен, далеких и совершенно иных.
Удивительно, играл как простых русских мужиков, так и белую импортную западную кость.
Царствие небесное.
Совсем недавно Бог даровал мне приобщить великого русского артиста Святых Христовых Таин. Это было в госпитале, на Лазареву Субботу.
Истощенный телесно, но удивительно бодрый духом, Алексей Владимирович встретил меня той же обаятельной улыбкой и по-детски радостно перекрестил.
Я напомнил ему эпизод нашего знакомства в Крыму. Дух жизни витал над этим необыкновенно скромным, примиренным со своим земным жребием человеком.
Баталов подписал мне автобиографическую книгу с множеством семейных фотографий.
Среди них я отметил для себя снимки с царственной Ахматовой в доме у Ардовых, на большой Ордынке.
Однажды Анна Андреевна едва ли не насильно всучила вернувшемуся из армии Алексею немалую сумму денег - на костюм. У Ахматовой обыкновенно не было никаких средств, деньги она тогда получила за литературный перевод.
Юный Баталов не устоял перед искушением и купил вместо брючной пары подержанный "Москвич"...
Кто мог знать, что на этой самой колымаге Алексей Баталов привезет в Комарово на могилу Ахматовой деревянный крест, заказанный им на Ленфильме?..
Уходя из больницы и спеша на всенощную под Вербное Воскресенье, я вдруг представил себе тонконогого журавля, который уже был готов, последний раз взмахнув большими крыльями, покинуть насиженное место...
Баталов
(публикую с небольшими изменениями свой пост, написанный в юбилейные дни несколько лет назад)
Сейчас из Баталова по всем каналам будут делать правоверного советского артиста с гладкой, как полированный стол, биографией, чуть ли не потомственного рабочего Гошу.
Алексей Баталов - потомственный дворянин, антисоветчик, внук врагов народа, интеллектуал, воспитанный в семье насмешливых вольнодумцев, с детства понимавший , кто для власти свой, а кто чужой, и сам был чужим, всю свою творческую жизнь живший "вопреки".
Он никогда не был ни комсомольцем, ни коммунистом.
Отказался играть роль Ленина
Отказался подписать письмо в поддержку вторжения советских войск в Чехословакию
Отказался читать на советском радио "Малую Землю" Брежнева.
Его режиссерский талант реализован лишь в малой его части: фильмы "Шинель" и "Игрок" делались в условиях жесточайшего давления, цензуры, и до сих пор еще не оценены по достоинству, по степени глубины и метафоричности.
Даже "Три толстяка" запрещали, усмотрев в них антисоветский намек.
запретили снимать Нос по Гоголю
запретили программу по рассказам Бунина
запрещали читать на радио "Казаков" Толстого ( путь от замысла до премьеры занял больше 15-ти лет!)
запретили сценарий по роману Владимова
И вот пара цитат из Баталова, которые не покажут по телевизору.
О Сталине: "Нет области, нет великого открытия, которое не было бы исцарапано когтями этой стаи бандитов: товарища Ленина и товарища Сталина. Товарищ Ленин первый, кто публично объявил красный террор.
Вообразите себе: после войны Сталин вычищал Москву от инвалидов, которые передвигались на колясочках, на дощечках... Дабы не портили вид города-победителя.
Сталин - убийца и с самого начала был двуличным животным. Выиграл войну никакой не Сталин! Выиграли русские люди, которые, включая и моего дядю, пошли добровольцами умирать и своими телами заткнули эту войну... Сталин даже не в крови, он весь из крови погибших!"
О Чехове: "Чехов жил поперек реальности. Однажды он закашлялся, когда писал, и на рукопись упали капельки крови. Чехов как врач понимал, что это туберкулез. Но он отправился на Сахалин - даже не в поезде, а на лошадях, останавливался в каждом остроге и пытался провести перепись заключенных. Этот нравственный пример передается из поколения в поколение. По таким людям, как он, в мире судят о нас, русских. Не обязательно, чтобы вся нация состояла из апостолов, но обязательно, чтобы были избранные. Чтобы кто-то предстоял пред Господом, как Серафим Саровский.
О цензуре: " В ленте «Игрок», снятой по Достоевскому, француженка говорит генералу, бросившему на ее постель сто тысяч рублей: «Ты настоящий русский!» Реплику вырезали: настоящий русский - это Гагарин.))"
Соболезнования всем близким, друзьям, ученикам, всем Ардовым-Баталовым, это вековое древо еще будет давать свои плоды, вот увидите, такие фамилии не кончаются.
Философское и социальное, надмирное и вполне житейское, пафосное и комическое — все теперь ушло вместе с Баталовым. Как уходит оно с каждым большим человеком — неповторимо и навсегда. Но нам было счастье — тем, кто видел Алексея Владимировича на экране, или учился у него во ВГИКе, или, как я, делал с ним в течение тринадцати лет кинофестиваль «Московская премьера». Или мог просто потрепаться в курилке... Ни о чем и обо всем.
Светлая вам память, дорогой наш человек!
Великий русский актер... Много великих, много русских, но великих русских единицы. Алексей Владимирович именно из таких. Две по-настоящему главных роли для отечественного кино - Борис в "Летят журавли", где он играл с Татьяной Самойловой, и "Москва слезам не верит" - Жора, он же Гоша, он же Гога. Наверное, роль Гоши самая противоречивая в нашем кино, самая спорная, положительный он герой или отрицательный.
Это ушла целая эпоха. Большая эпоха не советского, а именно классического русского кино.
Вспоминают роли Баталова - в первую очередь, его игру в "Москва слезам не верит".
Раньше Гоша (он же Гога, он же Жора) из «Москвы слезам не верит» казался мне просто идеальным мужичком. А потом я начиталась Вандерзина и поняла, что он АБЬЮЗЕР и применяет ГАЗЛАЙТИНГ.
А Баталов, конечно, красавец!
Кстати, журнал "Сеанс" на смерть Баталова заново публикует на своём сайте старое, уже двадцатилетней давности, интервью. О роли Гоши там тоже есть:
Дмитрий Савельев: Алексей Владимирович, пятнадцать лет назад Вы с режиссером Владимиром Меньшовым вольно или невольно обманули миллионы советских женщин. После фильма «Москва слезам не верит» они садились в пригородные электрички с единой надеждой: встретить вот такого слесаря Гошу. Они даже были согласны на то, что у него будут нечищеные ботинки. Разумеется, никакого Гоши там не оказывалось. Как Вы считаете, хорошо Вы тогда поступили?
Алексей Баталов: Ты знаешь, я прекрасно понимал, для чего весь этот Гоша был нужен. Он нужен был только для того, чтобы сколько-нибудь благополучно закончились двухсерийные мытарства несчастной женщины. Другое дело, что на третий день он вполне может ее бутылкой по голове бить.
Д. С. Вы допускаете, что с Вашим идеальным героем такой грех может приключиться?
А. Б. А почему нет, если он от первой жены ушел. Все дело было в необходимости хэппи-энда. Толстой, кстати, издевался над этим. Он говорил: когда я читаю в финале романа, что они поженились, у меня возникает впечатление, что человека загнали в клетку ко льву и на этом оборвалось повествование. Да и какой же Гоша идеальный! Бросил жену, пристает в электричке к незнакомой женщине, пьет вусмерть, дерется. Драку мы на полном серьезе снимали, жуткое дело. Я даже руку себе повредил. Жалко, что в фильм не вошло.
Вот Баталов - снимался не так много, а артист - великий. Не гнался за количеством, работал на качество.
Для кого-то Алексей Баталов был, прежде всего, исполнителем роли шофера Румянцева - в едва ли не первом советском фильме о бесправии "простого человека". Для кого-то Тибулом, или бескомпромиссным Гусевым из "Девяти дней одного года", или чудаковатым дедушкой и фильма "Внимание, черепаха!" Ролана Быкова. Для кого-то - суперменом Гошей из бестселлера "Москва слезам не верит" (честно признаюсь - не люблю этот фильм). Для меня - ГОЛОСОМ из гениального норштейновского "Ёжика в тумане" - интеллигентным, чуть ироничным и бесконечно мягким.
Прощайте, Алексей Владимирович, мы Вас не забудем.
Национальная служба новостей как раз цитирует Юрия Норштейна:
Он был абсолютно выдающейся личностью. Актер Баталов явился в то время, когда люди нуждались в тепле, в том, чтобы был какой-то ровный огонь, который бы отогревал их после всех ужасов, которые на них обрушились. И Баталов нёс в себе вот этот огонь, ровное тепло. Его голос – это отдельное произведение искусства
А я посмотрела 9 дней.
Без сомнений: гениальный фильм. Гениальный Ромм, Баталов, Смоктуновский. Масса персонажей, многие из которых произносят одну реплику: "Здравствуйте" или «Вы - Гусев?» и каждый имеет свой характер.
А графика фильма... Не важно, что он черно-белый. Там столько оттенков и тонов.
А каков отец... «Эти твои нейроны... Стоит за них умирать? А мы с матерью думали, что ты на руднике работать будешь...» А Гусев-то из шахтеров, однако...
Если когда-нибудь кто-нибудь сделает фильм по мотивам 9 дней, главное - не превратить его в агитку. Потому что в этом советском фильме вообще нет ничего от агитпропа. Вы только посмотрите как они слушают трансляцию матча по футболу, пока ждут свой поток нейтрино...
Михаил Трофименков в своём некрологе для "Коммерсанта" тоже пишет о ролях Баталова:
Он сыграл в кино невероятно мало для актера его масштаба, тридцать с небольшим ролей, но «всегда делал то, что хотел».
Ни у одного актера не было такого количества ролей-манифестов, ролей—символов эпохи, ролей, раздвигавших границы советской актерской школы.
В «антикультовом» «Деле Румянцева» (Хейфиц, 1955), первом советском бытовом детективе, он был первым героем-жертвой: шофером, подставленным преступниками под бездушный меч правосудия. В первом советском фильме о войне как убийстве любви — «Летят журавли» (Михаил Калатозов, 1957) — его Борис был первым героем-интеллигентом, гибнущим, не успев совершить ровным счетом ничего героического. В «Даме с собачкой» (Хейфиц, 1960) — первым чеховским героем. При этом Баталов вкладывал в это понятие совсем не усредненно интеллигентский смысл. На слова журналистов о том, что он никогда не играл подонков, возражал: «А как же Гуров?» Подонком он, кстати, считал и своего Федю Протасова из «Живого трупа» (Владимир Венгеров, 1968).
В «Девяти днях одного года» (Михаил Ромм, 1961) его облученный ядерщик Гусев был первым советским киноинтеллигентом, в котором узнавали себя и «физики», и «лирики», и фрондеры, и убежденные коммунисты. В «Беге» (Александр Алов, Владимир Наумов, 1970) он был первым «антисоветским» интеллигентом, ужаснувшимся белому террору, но не готовым принять красную власть. Венчал ряд этих ролей-манифестов причудливый слесарь Гоша («Москва слезам не верит», Владимир Меньшов, 1979), амбивалентный, как сама эпоха застоя, люмпен-интеллигент.
Баталов действительно сам выбирал свои роли. Лишь однажды ему довелось побывать на экране секретарем горкома. В основном же он варьировал тему интеллигента в предельных обстоятельствах. От военврача в «Дорогом моем человеке» (Хейфиц, 1958) и князя-декабриста Сергея Трубецкого («Звезда пленительного счастья», Владимир Мотыль, 1975) до тихого доктора Ботвина, расследующего «Чисто английское убийство» (Самсон Самсонов, 1974) и вынужденного — и по воле обстоятельств, и по врожденному чувству справедливости — вершить правосудие. Потом кончилась и советская интеллигенция, и советское кино, и Баталов просто перестал играть и ставить фильмы. А ведь он был еще и замечательным режиссером-интерпретатором классической прозы («Шинель», 1959; «Три толстяка», 1966; «Игрок», 1972). Выручала преподавательская и общественная работа, но прежде всего голос. Режиссеры единодушно превозносили умение Баталова молчать, но именно озвучивание (в том числе анимационных персонажей чудесных сказок Дональда Биссета) было его главным и последним актерским хлебом.
Не надо думать, что весь Рунет состоит из поклонников баталовского таланта, вовсе нет.
Совершенно никакой разницы между его ролями. Чем отличается его Тибул (Тибулом же его звали в "Трёх толстяках", я не помню?) и солдат не вернувшийся с войны в "Летят журавли" от Гоши в МСНВ или князя Трубецкого в "Звезде пленительного счастья"? Да вообще ничем, один и тот же человек. Даже прям как не актёр вообще.
Но я его очень-очень любил и мне очень-очень грустно. Хоть я и не люблю, если говорить про иные случаи, - как раз именно этот самый типаж - "нарочитого интеллигента", - мне всегда в этом видится какая-то пошлая фальшивость, прям тошнить тянет - когда вижу "академика Лихачёва" или другого такого позёра и афериста.
Но вот не Баталова. Странно даже - типаж фальшивки (в смысле - "нарочитого интеллигента"), профессия заведомо фальшивая, а Баталов был очень настоящим. Наверное потому, что минус на минус даёт плюс.
Баталов был никаким актером, но, судя по всему, хорошим человеком. Второе важнее. Аминь.
Впрочем, главные споры, как всегда, развернулись вокруг политики.
Политическое досье Баталова можно найти в сборнике "Интеллигенция, общество и власть", который составляет Владимир Варфоломеев:
АЛЕКСЕЙ БАТАЛОВ
- письмо Д.Медведеву против "очернительской кампании против Ю.Лужкова" (2010)
- призыв к С.Собянину не принимать "варварский" закон против бездомных животных (2011)
- "я не мог играть вождей, извергов, помня о маме, у которой почти всю семью посадили" ( 2011)
- заявление в "поддержку позиции президента по Украине и Крыму" (2014)
- "в своё время я отказался подписать письмо с одобрением ввода войск в Чехословакию" (2014)
А то, что Баталов подписал письмо в поддержку политики Путина по Крыму, спишем на старческое слабоумие. Покойся с миром...
Алексей Баталов был отличным актером и порядочным человеком, в то время я имел честь с ним общаться. Но вторым он перестал быть, когда подписал групповое письмо творческих проституток РФ за аннексию Крыма и войну с Украиной. Судьба Алексея Владимировича яркий пример того, что порядочным человеком надо быть до конца, и что одна подлость может лечь крестом на всю биографию.
Позицию Баталова можно сверить по его интервью "Вечерней Москве", вышедшему в марте 2014 года:
Я человек грубый и могу сказать: мне совершенно наплевать на то, как на нас будут смотреть в мире. Главное, что это абсолютно разумно, потому что сроду так и было. Раньше в нашей стране это был праздник – ехать на море в Крым – для молодёжи это был лучший летний отдых. Так что всё это прекрасно и замечательно. Это очень нужный кусочек родной земли, драгоценно нужный! Всегда, как только отпуск или что – мы всегда на море ездили туда. Сейчас мне уже лет много, так что не знаю, поеду ли в этот раз, но замечательно, что у нас снова есть Крым! Я не говорю про всякие военные интересы – это другое. Я просто говорю о людях. И спасибо за это одному человеку, которому мы обязаны этим – он абсолютный молодец. И главное – что это правда, потому что люди то там всё равно всегда были наши. Я всеми руками тоже хлопаю и машу и кричу – это замечательно!
Хороший пример, когда от ярого антикоммуниста, антисталиниста до не менее ярого крымнашиста и защитника проводимой политики партии и правительства во главе с её нынешними вождями, шаг один. Сделал шаг и всё... А какой хороший Тибул был, блин! А стал Учителем Танцев.
он и был приличным и благородным человеком пока не солидаризировался со злом. и то что это было когда он был уже в деменции тоже правда. возраст никого не щадит. но надо помнить о том что переход на сторону зла перечеркивает многое хорошее что было в жизни человека.
Как же обидно - прожил такую жизнь, столько дерьма смог обойти стороной, а под конец взял, и вляпался в этот "крымнаш".
Но сейчас, я думаю важно не простить, кто мы вообще такие, чтобы прощать или не прощать БАТАЛОВА, важно задуматься о том, сами то мы как проживем эту жизнь?
А то, что случилось с Баталовым, я лично запишу в свой совсем не короткий счет к Путину и его режиму. Он, как ползучая скверна, замарал уже столько достойных людей.
Да, для людей его поколения Крым -часть родины, часть молодости. Думаю, что это можно простить. Связывал ли он свои ностальгические чувства с грядущей войной - думаю вряд ли, и это не малодушие, а наоборот, - вечное интеллигентское прекраснодушие, увы. Думаю, он и письмо знаменитое подписал, не понимая, что это документ в поддержку военной агрессии.
Удивительный человек, удивительный артист. Настоящий, то есть, я имею в виду, настоящий интеллигент, прорвавшийся в большой советский кинематограф, искавший мощные крестьянские фактуры, и вдруг нашедший болезненно доброе, светящееся лицо настоящего аристократа. Артист с безупречной репутацией, одинаковый авторитет для студентов, мэтров и критиков. Человек, к которому невозможно было предъявить претензий, о чем бы ни шла речь. И когда в 2014 он подписал письмо про Крым, ему, единственному из списка, невозможно было сказать - эх, что ж вы. Потому что, как никто больше, он имел право на свое мнение, на свою позицию, на свои мотивы. Ему было 88 лет, не мало, но все же, как приятно было жить в мире, в котором есть он.
Исключение из множества правил, исполнитель десятков ролей. Из которых для меня главная - "9 дней одного года". Кадр из этой великой картины пусть и будет здесь сегодня, а больше - ничего. Покойтесь с миром, великий Алексей Баталов.
Противно даже не то, что Баталов оказался крымнашем в свои почти 90, может у него действительно маразм был. Противно то, что сейчас одни представители "типаинтеллигенции", молодые и здоровые, без признаков Альцгеймера, пишут по поводу того письма что-то вроде "он имел право на свое мнение, на свою позицию, на свои мотивы" а другие из "типаинтеллигенции" это и аналогичные высказывания активно лайкают. А ведь могли в очередной раз просто промолчать.
Дело не в Баталове, а в том, что смерть такого человека позволяет ещё раз сказать, что мифология нам важнее, чем реальность, к которой мы с ней пришли. Потому некрологи похожи на иконы.
В этом контексте любопытно смотрится старый твит, тоже трёхлетней давности.
А закончить хотелось бы некрологом, который вышел в "Новой газете" и написан Юрием Ростом:
Баталов был вежливо доступен и вежливо огражден.
Я знал его больше пятидесяти лет. У нас были общие друзья и близкий нам обоим дом замечательной ленинградской актрисы Анны Григорьевны Лисянской, где мы с Алешей устраивали розыгрыши. По старой памяти он меня даже звал дружеской кличкой, при мне он женился на красавице Гитане, с которой прожил всю жизнь, я ездил к нему на съемки, где он сам, без дублера, ходил по канату в роли гимнаста Тибула. Казалось, был недалеко. Но я ничего не знаю о Баталове, кроме того, что он считал нужным показать. Но и того, что видел в его героях, достаточно, чтобы сегодня горевать, что рядом с нами нет человека, ничем за свою жизнь не омрачившего образа, который мы, любя его, нарисовали себе.
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