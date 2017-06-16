Минобороны утверждает, что лидер ИГ погиб от авиаудара российской авиации

Министерство обороны России заявило о гибели лидера группировки "Исламское государство" в результате воздушного удара российской авиации. По данным ведомства, Абу-Бакр аль-Багдади погиб в конце мая во время бомбардировки в южном предместье Ракки. Этот город на севере Сирии считается центральным командным штабом запрещенной в России экстремистской группировки.

Это не первое сообщение о гибели главы так называемого "Исламского государства", подобные слухи уже неоднократно появлялись в СМИ. Позднее эта информация всегда опровергалась. Последний раз о смерти лидера исламистов писали в прессе на прошлой неделе. Однако до сих пор подобных заявлений от военных ведомств воюющих с джихадистами стран не поступало.

В сообщении Минобороны говорится, что информация о гибели аль-Багдади требует подтверждения и проверяется.

Аль-Багдади возглавил группировку "Исламское государство" в июне 2014 года. Джихадисты захватили значительные территории в Сирии и Ираке и стремятся расширить свое влияние. Группировку обвиняют в многочисленных преступлениях против гражданского населения, в том числе геноциде.

Против так называемого "Исламского государства" борется, кроме прочих, международная коалиция во главе с США. В сентябре 2015 года Россия начала военную операцию в Сирии, которая, как утверждают в Кремле, также направлена на борьбу с исламистами.