В Краснодарском крае уволили учителя после участия в акции 12 июня

В городе Ейске Краснодарского края уволили преподавателя истории Александра Коровайного после участия в антикоррупционной акции 12 июня. Об этом рассказал сам Коровайный, сообщает издание "Юга.ру".

По его словам, после его участия в акции, на которой также присутствовали и ученики гимназии, в школу пришла полиция. В ходе беседы полицейские сказали Коровайному, что в школе, наверное, он больше работать не будет. После этого, как рассказал педагог, руководство гимназии сообщило ему о разрыве трудового договора. Директор гимназии утверждает, что увольнение не связано с участием Коровайного в акции. По ее словам, его взяли на временную работу, так как один из учителей школы заболел.

Александр Коровайный помимо работы учителем руководит городским отделением партии "Яблоко". Перед митингом, в котором участвовали и ученики из его школы, он решил проконсультировать их, как себя вести, чтобы их не задержали.

Антикоррупционная акция в Ейске не была согласована городскими властями. На митинге задержали восемь человек, из которых пятеро были несовершеннолетними. Александра Коровайного не задерживали. Накануне Ейский районный суд приговорил его к 10 суткам административного ареста по обвинению в нарушении организации или проведения митинга.