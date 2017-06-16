Больше чем валюта

Новые деньги принесут революцию, которая сметет нынешние экономические устои и отменит контроль государства. Такие прогнозы делают криптоанархисты, и, если вникнуть в технологию блокчейна, не без оснований. Даже если объяснять стремительный рост биткоина привычным математическим способом, и таким же образом прогнозировать ограничение цифровых денежных единиц, останется важный эффект – чувство финансовой свободы, независимо от социального статуса и гражданства.

О реальных рисках виртуальных денег больше всего говорят с двух позиций. Первая принадлежит скептикам, полагающим, что криптовалютой воспользуются преступники, чтобы сохранить анонимность, и примером тому служит недавняя история с кибервымогательством. Действительно, мошенникам удалось пополнить биткоин-кошелек на несколько тысяч долларов, однако это, безусловно, не идет ни в какое сравнение с суммами, украденными с электронных карт.

Второе опасение связано с недоверием к самой технологии, которую кто-то (не менее виртуальный) придумал, а, значит, может развернуть в свою пользу, обманув владельцев криптовалют. Понять рядового пользователя легко – денежные реформы и экономические кризисы не раз обесценивали накопления граждан, однако в данном случае ситуация контролируется, с одной стороны, самим пользователем, с другой – поддерживается всеми остальными членами цепочки.

банки окажутся лишними в системе независимого краудфандинга

Среди преимуществ, например, биткоина обычно называют отсутствие посредников, которые за операции с деньгами берут проценты, и возможность свободного перемещения денежных сумм без всякого таможенного ограничения. В результате банки прикажут долго жить, а вековая история ростовщичества-кредитования окажется лишней в системе независимого краудфандинга, поскольку любой человек сможет поучаствовать в бизнесе, выбрав проект по душе.

Залогом честности и прозрачности, причем не только финансового порядка, станет блокчейн, благодаря которому данные будут распределяться среди всех участников цепи, а не хранится где-то на скрытом от общественных глаз носителе. (Идею без труда можно понять, посмотрев четвертый сезон комедийного сериала "Силиконовая долина"). Это позволяет сторонникам криптовалют говорить о новой степени доверия, подкрепленной цифровой технологией.

Надо заметить, что в эту сторону общество уже идет, правда, другим маршрутом. Как показали недавние исследования социологов, молодые люди практически безусловно доверяют людям, сведениям и событиям, полученным из определенных ресурсах в сети, и с долей большого сомнения рассматривают происходящее в реальном режиме.

Молодые люди о том, какими будут деньги будущего (Томск)

Происходит это, скорей всего, потому, что интернет предлагает понятный и предсказуемый, в отличие от реального, мир. То есть степень доверия к технологиям уже достаточно велика, и можно предположить что, как только нынешнее поколение станет экономически активным, виртуальные деньги превратятся в обыденность. Скорость, с которой пенсионеры, при активной помощи Сбербанка, перешли на безналичный расчет, говорит о том, что даже российское общество к электронным деньгам готово. Впрочем, старушки вполне отдают себе отчет, что деньги могут исчезнуть как с электронной карточки, так и с бумажной сберкнижки, и даже утратить достоинство дома в чулке.

Представители старшего поколения - о деньгах электронных и бумажных

Отношение государств к криптовалютам сложное. Япония 1 апреля легализовала биткоин, и теперь люди могут открывать счета в банках в биткоинах, а государство отслеживать операции, брать налоги и т. д. В России курс на цифровую экономику, недавно указанный Владимиром Путиным, скорее всего, ускорит работу над законом, который будет регулировать криптовалюты и использование блокчейна, и его примут к концу этого года.

Пока криптовалюты – это новый, доступный способ инвестирования, и это хорошая новость.Скорость, с которой современный человек переводит деньги в товары потребления, стала угрожающей и мы рискуем захламить весь мир. В этом смысле перенос потребительского и предпринимательского азарта в виртуальную сферу (даже с закономерными рисками и именно благодаря им) принесет положительный результат – экологический.

Конечно, деньги всегда, и даже в эталонном венецианском дукате имели значимость условную, которую подкреплял договор между людьми, причем определенной культуры. Нынешнюю полновесность той или иной государственной валюты определяют волатильностью, курсами других валют, долгами внутренними и внешними, стабильностью режима, перспективами экономики, ресурсами и т.д. Можно предположить, что виртуальные деньги, лишенные гражданства и национальности, начнут существовать по другим законам.

О монетарном и гуманитарном

Владимир Смеркис, сооснователь криптовалютного фонда The Token Fund :

- Правильнее всего, наверное, сказать, что криптовалюты - это социальный договор между людьми о том, что они принимают их, как средство платежа, как акции компании и т. д. Однако биткоин и другие криптовалюты, которые сейчас набирают большую популярность, имеют функцию не только монетарную, не только функцию обмена или оплаты за услугу или товары. Надо понимать, что за этим стоит большая технология. И эта технология, действительно, может изменить мир и всю экономическую модель, в которой взаимодействуют как потребители, так и компании, и даже изменить принципы государства.

Одна из особенностей и главное преимущество криптовалюты заключается в том, что история ее перемещений совершенно прозрачна, легко проверяема, аудируема. Другое дело, что блокчейны и биоткин, в частности, позволяют избежать большого количества посредников, которое существуют в традиционном монитарном мире - банки, бумажки, бюро переводов этих денег и т. д. Ту или иную криптовалюту можно очень быстро и дешево переслать из одной страны в другую.

Кроме того, блокчейн позволяет всю историю с криптовалютой сделать децентрализованной. У биткоина, например, нет офисного здания, нет своих серверов, на которых хранятся данные, потому что они хранятся у тех, кто находится в этой цепи.

никто не может допечатать биткоины, поскольку это не заложено в коде

С другой стороны, технология блокчейн делает политику и экономику государства также более прозрачной и честной, поскольку в этой технологии есть определенные математические правила. В частности, говоря о биткоине - должно быть эмитировано определенное количество монет, чтобы получилось определенное количество биткоинов. И никто не может их допечатать. Не заложено это в программе, не заложено в коде. Прозрачность, понятность и честность экономики здесь гораздо выше, чем в существующих экономиках мира. Понятно поэтому, почему у нынешних финансистов и экономистов возникают вопросы.

Отличный пример того, как новая экономика позволяет проводить различного рода фондирования проектов - фермер Шляпников, который сначала напечатал деньги для своей деревни, колионы, а затем перевел их в криптовалюту. Он, на самом деле, провел ICO, (это аналог IPO), когда сказал, что "ребята, я сейчас в течение определенного количества времени продаю вам свои калионы. Я соберу эти деньги, построю сельскохозяйственные угодья, выращу цыплят, гусей, помидоры, огурцы и т. д. И вы в будущем сможете на эти деньги купить себе со скидкой мои сельскохозяйственные продукты".

Раньше и представить себе было невозможно, чтобы какой бы то ни было бизнес мог собрать так быстро (в течение одного месяца) около 500 тыс. долларов от людей со всего мира, как это сделал Шляпников. Сейчас, в связи с ростом стоимости криптовалюты, это уже около миллиона долларов.

результаты голосования благодаря блокчейну каждый сможет увидеть, но никто не сможет изменить

Это еще один способ с помощью криптовалюты и блокчейн делать так называемый краудфандинг. Если раньше нужно было ходить по фондам, по банкам, сталкиваться со всякого рода проблемами, заполнять документы и пр., сейчас можно сказать: "Ребята, я делаю новый проект. Если вы в него верите, вы можете инвестировать криптовалюту и получить фондирование на свой собственный бизнес". Для нового поколения - это фундаментально новая парадигма, которая реально сдвигает мнение о том, как собираются деньги на какой бы то ни было проект. И важно понимать, если мы говорим о Шляпникове, что речь идет не только о технологических, инфраструктурных проектах, но и о проектах из реального сектора. Я думаю, что сейчас как раз открывается "большая труба" для захода новых игроков на этот рынок.

Существует сообщество криптоанархистов, которые говорят о том, что экономически мы будем жить исключительно в мире блокчейна. А есть сообщество, к которому я отношу себя, криптореалисты, которые считают, что новая технология может помочь государствам, компаниям и людям более эффективно тратить свои ресурсы. Ведь блокчейн может выполнять не только монитарную функцию. Например, вы можете проводить голосование среди всего населения, а его результаты будут записаны на блокчейне. И их каждый сможет увидеть, проверить, но никто не сможет изменить.

Биткоин как реплика

Генрих Пеникас, доцент факультета экономических наук НИУ ВШЭ:

- В принципе, биткоин - некоторая форма валюты, те же доллары, только не США, а какой-нибудь виртуальной страны. Непонятно, кто их выпускает, и кому интересно, чтобы их было много или мало. На самом деле, биткоины - это еще и некоторая реплика от того, что есть в реальном мире. Например, мили от авиакомпаний. Вы что-то налетали, и вам говорят: "А давайте, мы вам дополнительно пообещаем, что третью или пятую часть будущих билетов вы получите бесплатно. Мы этот механизм оцифруем и назовем его милями". А здесь назвали биткоинами - суть та же.

Существуют компании, которые используют биткоины, чтобы рассчитываться между собой, так они уходят от налогов. А какому государству это понравится? Государство и так тяжело собирает налоги, а тут, когда появляется новая форма, которая позволит не платить, это еще один удар по бюджету государства. Притом, что с государства никто не снимает требования по обеспечению национальной безопасности, предоставлению бесплатной медицинской помощи и т. д.

компании, которые используют биткоины, уходят от налогов

Заметьте, когда появилось телевидение, говорили, что уйдет театр, пропадут книги. Как мы видим - ни театр, ни книги не пропали. Так и здесь. Да, некоторый объем операций будет идти в криптовалютах, поскольку любое новшество всегда некоторую нишу на рынке находит. Займет ли оно больше 50%? Маловероятно. Я думаю, что люди будут использовать и наличные деньги, и виртуальные.

Насчет плюсов, я пока не знаю, чем это отличается от того, например, что в Африке уже несколько лет используют перевод по SMS между телефонами. И не нужен им биткоин. Еще говорят, что с биткоином проходят быстрее операции, но сейчас почти любая доставка платежа, перевода идет примерно секунду.

Все кризисы в России - медный бунт, деноминация, девальвация - случались почему? Потому что бесконечно росла денежная масса. Деньги обесценивались, их объем резко увеличивался. Теперь говорят - в системе блокчейн все честно и жестко. Но этого никто никогда не может гарантировать. То, до чего за тысячи лет дошел мир - что объем денег в состоянии контролировать лишь политическая система, которая заинтересована, чтобы инвестиционный климат в стране оставался привлекательным.

У нас был опыт, к сожалению, когда 70 лет все было общее, все было ничье, никто не нес ответственности ни за что. Поэтому, когда говорят, что биткоин - это общее, что все будут иметь благо от этого, то, на самом деле, получается, что никто не заинтересован в том, чтобы денежные средства были ограничены. А если вы скажете, что это заложено в какой-то системе, я отвечу - как это заложено, так это может быть и нарушено.

Фундамент цивилизации

Денис Мельник, доцент департамента теоретической экономики НИУ ВШЭ:

- Данностью и безусловной ценностью в экономическом смысле является реальная денежная единица, прежде всего, доллар США, в котором котируются и виртуальные денежные единицы. Кроме того, мы немного переоцениваем факт виртуальности денег. Когда говорят, что деньги должны быть реальными, возникает вопрос – а что имеется в виду?

Представители старшего поколения очень хорошо должны помнить, как изменялись эти деньги, и не только в плане дизайна (хотя этот факт тоже социологически важный для восприятия денег), но и в плане их стоимости. С реальной точки зрения, деньги выполняют ряд функций, но это, прежде всего, мера стоимости, которая позволяет создать некое единое экономическое и социальное пространство, и это мера сохранения этой стоимости, которая позволяет богатство перебрасывать во времени. Так вот, современные деньги – это деньги, за которыми не стоит реальной ценности, и в этом смысле они уже по определению виртуальны.

один из фундаментальных аспектов денег – это свобода

Георг Зиммель, известный немецкий философ, социолог, экономист начала ХХ века, в своей работе "Философия денег" рассматривал именно распространение денежной экономики, денежной культуры как фундамент современной капиталистической цивилизации. Если отойти еще дальше, к первым исследованиям по структуре общества, работам Аристотеля, то можно прочитать, что там, где существует обмен, возникает само общество как система. А из обмена возникают деньги. В этом смысле деньги – безусловно, один из ключевых социальных, экономических, культурных, как угодно, феноменов, на которых держится наша цивилизация.

Должна ли экономика иметь этические ограничения? Вообще-то говоря, они есть, если только под этикой мы не понимаем какую-то безусловную систему, четкие, всем понятные ценности – духовность, традиции и т. д. Как только рыночная, современная, капиталистическая, какая угодно экономика стала развиваться, тут же возникла реакция, выраженная этим вопросом. Она должна быть ограничена. И здесь вопрос – кому должна? Каким ценностям мы хотим ее подчинить? И кто это будет делать? В XIX, в ХХ веке маячит призрак государства.

Можно вспомнить советский период, да и не только, когда речь идет о подчинении рыночной экономики не абстрактным ценностям вообще, а вполне конкретным ценностям, являющимся продуктом своей исторической эпохи. И в этом смысле один из фундаментальных аспектов денег заключается в том, что деньги – это свобода. Как это не цинично звучит, из всех способов понять свободен ты или нет, самым осязаемым является количество возможностей, которые, прежде всего, измеряются деньгами.